湯文亮：倘政府撤辣 會令首置購買力消失

老友可能不明白，市場上一直存在這種購買力，這種購買力的實際力量不是很驚人，但數量龐大，這叫做初次置業者的購買力，大部分人第一次買樓都是非常小心，最好價錢以及最優質樓宇，如果二者不能兼得，有人選擇優質樓宇，亦有人選擇樓價比較廉宜的樓宇。最近新盤銷售不俗，就是地產商願意減價，至於二手樓優質盤，早已被有心人買了，雖然二手樓成交量不多，但優質樓盤已不多見。事實上，在疫情影響下，成交量已經算是很不俗，不能太苛求。

地產商願減價 最近新盤銷售不俗

有不少人以二手樓成交量太低而要求政府撤辣，但是他們不明白，如果政府撤辣，成交量一定會提升，但初次置業者沒有辣招幫助之下，一定敵不過已經有樓的業主而「被淘汰」，可能永遠買不到樓，換句話說，撤辣令到初次置業者購買力消失，其實是一個殺雞取卵做法。

不過，成交量以及成交價就會立竿見影地提升，在效力消失之後，如果樓價不下跌，成交量可能比現在還少，要求政府撤辣的人可能忽略了這個因素。其實，撤辣這個問題根本毋須討論，政府是不會考慮的，業界有心人亦無謂自作多情，政府是不會回應的。

疫情後可考慮放寬初次置業者按揭成數

如果不撤辣，政府又有什麼辦法提高樓宇成交量，我認為在市場上的初次置業者或者換樓人士，他們有能力買超過1000萬元的單位，但這類單位不能取得按揭保險，不能借足八成。如果政府能夠讓銀行自行決定借給初次置業或者換樓人士的上限，當然唔可以超過七成，亦沒有按揭保險，由銀行自己承受風險，這樣做一定可以提高成交量。

不過，以現在形勢，還是不適合推行，一定要等疫情過後，百廢待興才可以考慮放寬初次置業者的按揭成數。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]