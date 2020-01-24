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譚新強 中環新譚

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譚新強：人類與COVID-19：誰是地球病毒？誰是白血球？

【明報專訊】過去數周我介紹過一些有關傳染病學的概念，包括R0：一個疫症的基本傳染度，R：經containment（圍堵）和mitigation（紓緩）措施干預後的實際傳染度，CFR（Case Fatality Rate，個案死亡率），和IFR（Infection Fatality Rate，感染死亡率），然後我再以感染曲線圖來解釋不同處理疫症政策的效果。大部分國家為了表現對國民負責任，採取各樣隔離、旅遊限制，停止社交和經濟活動，藉此希望盡力flatten the curve（壓扁曲線），主要原因是擔心高峰期時，重症數量太多，將令到醫療系統崩潰。同時壓扁曲線亦可為研發疫苗、藥物，以及急速增建ICU設施等工作，爭取寶貴時間。我也指出過愈努力壓扁曲線，亦代表必須付出愈大經濟代價。

同時我也公平地解釋過相反做法，不過度干預疫情蔓延度，所謂pox party（疫症派對）政策的利弊，表面壞處就是醫療系統崩潰的機會增大，推高CFR，導致死亡人數大幅上升。表面好處可能是經濟上的犧牲較小。但其實亦可能有醫學上的好處，最主要是可藉此達到Herd Immunity（群體免疫），而此臨界點HIT （Herd Immunity Threshold），則與R0有正比關係（1-1/R0），以COVID-19為例，如R0約為3，HIT就大概為66%，亦即是說當被感染的人口比例達到HIT，疫症就將停止蔓延。當然這是個很高比例，如「真正」死亡率，真的接近所謂專家估計的較低IFR，只約0.3%至1%，那麼這「疫症派對」做法是值得考慮的。但最大問題是IFR仍然是個謎，缺乏科學證據，因為沒有做隨機測試。

英「疫症派對」抗疫 遭國民唾棄

我亦指出「疫症派對」的真正最大壞處是政治上，這是場豪賭，稍有差池，代價可以很高。在紙上討論一下無所謂，但勢估不到英國的約翰遜政府，不單止夠膽嘗以「疫症派對」來作抗疫政策，更瘋狂到向傳媒和公眾承認此舉！上周末英國政府的科學總顧問Sir Patrick Vallance醫生，在一次BBC訪問中，被問到為何英國的學校仍遲遲未停課，他竟然提到讓部分人，尤其年青人，故意受到感染，未必是壞事，對達到群體免疫有幫助！英國民眾以至全球，聽罷此言都同表嘩然，一個負責任的政府，怎可能蓄意讓國民受到病毒感染，簡直等同蓄意謀殺！在英國的中港留學生當然馬上嚇到雞飛狗走，父母狼狽撲機票回來，即使炒高至20萬港元都在所不惜！

對國民來說，laissez-faire的自由經濟政策可以，但laissez-faire的自由公共健康政策是不可能接受的！即使要做，也必須秘密地執行，一旦被公眾發現，必遭口誅筆伐，甚至被國民唾棄 。

早前特朗普也曾嘗試把此疫症看輕，形容它為流感，死亡率很低，受感染人數極少，亦將很快過去。所以國民無需減少任何活動，甚至即使染了COVID-19，仍可繼續上班！但很快民眾即發現他即使面對嚴重疫情，仍不斷講大話，個案不止沒有下跌，反而開始以幾何級數上升，CFR更曾一度高至7.6%！在這情况底下，連特朗普也不可能再故意拖延測試，以掩耳盜鈴方法繼續舉辦這「疫症派對」！ 雖然為時已有點晚，但美國也被迫模仿中國式嚴厲政策。數天前舊金山已實行「shelter in place」的封城措施，紐約市在短期內亦可能同樣做法。

英國的情况也類似，面對公眾壓力，加上鄰近意大利疫情非常嚴重，所以被迫改為停課，亦將考慮停止更多經濟活動。

意大利確診個案已超過35,000宗，死亡人數逼近3000，短期內或將超越中國。最恐怖的是CFR已升至9%，與SARS相差無幾，亦把全世界的CFR拉高至4%！ 面對這麼高的死亡率，西方各國怎可能不寧願犧牲經濟，都要先企圖控制疫情（成功與否是另一個問題）。

意大利死亡率高或因用錯藥

為何意大利的死亡率那麼高？最主要原因肯定跟重症太多，醫療系統崩潰有關，人口老齡化亦應是原因之一。但近日有報道或有另一原因，可能意大利醫生用錯藥！似乎他們頗喜歡用ibuprofen作為消炎退燒藥，但在某些COVID-19個案，包括一些年輕病人，反而令病情轉壞，甚至引至死亡！法國健康部和世衛，都已警告不應再為COVID-19病人開ibuprofen。如果這無心之失屬實，真的太可惜，不止影響病人健康，亦推高CFR，令到各國更難放棄嚴重傷害經濟的隔離政策。

到底COVID-19有多大真正殺傷力？首先引發這病的病毒是SARS-CoV-2，事實上真的可算是SARS的變種。跟很多的變異一樣，似乎SARS-2毒性變得較輕，但傳染度就提升了不少。

看過一位史丹福醫學院的著名傳染病學家Dr. John Ioannidis的文章，他的觀點竟然跟我一模一樣，同樣認為現時各國領袖，嚴重缺乏可靠COVID-19的IFR數據，因此無法作出最合理政策決定，可因過敏政策反應而無故犧牲經濟，隨時出現社會動亂，甚至戰爭。

缺可靠IFR數據 過敏政策或犧牲經濟

他以鑽石公主號郵輪為例，全船3500多人全接受測試，約700人呈陽性反應，雖不幸，但到現時為止，只7人死亡。因全船人都測試過，所以CFR=IFR=1%。大家亦需記得，郵輪乘客年齡偏高，所以Dr. Ioannidis說如把這小樣本的數據，投放到美國的人口年齡結構上，IFR可能只約0.125%!即使容許數據的不確定性，IFR的範圍也約為0.05%至1%之內！0.05%死亡率，就真的跟流感差不多。

但7人死亡的數據實在太少，絕不足夠以此下結論，所以他亦呼籲進行經常性隨機抽樣測試，才能以統計學準確計算出真正的IFR。

但我需要指出一點，即使COVID-19的IFR真的比流感高出不多，但明顯需要住院的重症比例非常高，約20%，其中約3%至5%更需要進入ICU，而即使年輕病人的住院率都超過10%。對比流感，住院率只約0.6%，ICU比例只約0.1%至0.2%。

無論如何，如COVID-19的IFR真的只有0.05%至1%，對比SARS的近10%，那麼可說SARS-2的毒性比SARS-1低90%至99.5%！

但因經歷了SARS-1的經驗，所以中國以至全球採取對抗COVID-19的各種隔離政策，則反而比SARS-1時嚴厲十倍甚至百倍！SARS-1的經濟損失，估計只約500億美元，主要在中國，今次COVID-19的全球經濟損失，GDP減少過萬億美元，股市損失約20萬億美元，全球極可能已進入經濟衰退。如全球經濟繼續停擺只數個月，Allianz總經濟顧問Mohamed El-Erian，甚至預測全球大蕭條（Depression），美國財政部長估計，如無有效刺激方案，連美國失業率都可飈升至20%！

Flatten the curve比疫症派對好交代，但是否一定更好呢？短期內病例增長較慢，但醫療系統能否應付頂峰期病人數量仍是個謎。紐約州的ICU牀位只有3000，預計45天後的高峰期重症量高近4萬，社交隔離措施，能否把峰頂壓扁90%以上？

亦請不要搞錯，絕不可以SARS-1為榜樣，以為同樣可以全面消滅SARS-2。COVID-19的R0明顯比SARS高不少，且已散播全球，所以除已成為pandemic（大流行），亦極可能成為每年重臨的endemic（風土病）。

除不可能消滅COVID-19外，壓扁曲線亦等如把疫情拖長，英國的Sir Patrick亦提醒壓扁曲線的措施，一用上就必須維持數月以上，絕非以周來計算（經濟代價可想而知），且當放手時，病毒隨時可再度入侵，帶來第二個峰潮（香港已正出現）。1918年的西班牙大流感（其實源頭是在美國或法國），第一個峰潮出現於當年1至3月，沉寂一段短時間後，竟在盛夏的8月再出現毒性更強的第二個峰潮，死亡人數更遠多於第一輪！

很多人寄望於夏天的殺病毒能力，失望地仍無實驗證明，且COVID-19在新加坡，甚至南半球夏季的澳洲都在肆虐，所以即使溫度對疫情有一定影響，但也不太可能根絕。

未來當然希望成功研發疫苗和藥物，但呼吸道病毒很狡猾，經常出現基因變異，估計無論是被感染過或打疫苗，免疫有效期可能只約6至18個月。除Remdesivir和其他抗病毒藥外，似乎在中國和韓國的臨牀經驗，很舊的瘧疾藥chloroquine，內含zinc，對治療COVID-19亦非常有效。

生活需「妥協」 郵輪等行業難復蘇

但現實點來說，到最後，唯一的可行辦法就是人類跟COVID-19「妥協」，接受這病如流感，將長久跟人類並存。關鍵是在哪個時間點作此妥協，亦即開始解除各種隔離和經濟停擺政策。較理想當然是如中國，先把疫情控制下來（即使只是第一峰潮），新增個案大為降低後，才逐漸解封經濟。當然亦需為疫症再來的準備，大概率個人衛生，生活和消費習慣，甚至經濟結構都必會出現中長期改變。郵輪業和自助餐應頗難復蘇，即使旅遊也極可能變得較麻煩，需要填表、檢疫甚至隔離。實體零售、電影院、展覽會，甚至教育等，也將面對線上虛擬化挑戰。

但如不能把疫情先控制下來又怎麼辦？譬如美國是否真的可以把紐約、舊金山，以至全國長期封鎖下去？近日美國已出現食物、廁紙和槍械搶購潮，如民眾因缺糧、缺錢、失業、疾病或cabin fever（悶過頭），而變得很憤怒，會否出現暴力動亂呢？

特朗普從不承擔責任，否認錯誤解散NSC的pandemic委員會，更沒有準備好測試儀器，但仍自稱表現滿分。最恐怖的是他近日故意多次把COVID-19叫作"the Chinese virus"（中國病毒），企圖轉移視線，把責任推缷到中國身上，亦明顯故意挑起種族仇視。如繼續往此危險方向走，戰爭的風險也在上升！

最佳對策仍是依賴科學，每個國家盡快進行大量隨機測試，準確計算出IFR範圍，然後用數據與人民坦誠對話，共同選擇最適合他們自己的公共健康與經濟之間的取捨。如IFR真的低於1%，實在不值得長期犧牲經濟！

這場抗疫戰非常艱鉅，亦非常需要全球合作。我亦曾解釋過，新疫症出現的頻率上升，極可能跟氣候變化有關。但請嘗試換一個角度來看疫情，如把整個地球看作一個生命體，全球暖化可能代表地球生病，發燒了。但感染地球的「病毒」可能正是人類，而COVID-19和其他新型病毒，可能才是保衛地球的「白血球」！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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