經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：烏龍接盤發咗達

【明報專訊】有一宗幾年前的笑話：一位朋友為某位老闆做莊家，做完之後，手上還有幾千萬元股票，未曾沽出，十分惆悵。誰知有一天，忽然大量買盤出現，他如獲大赦，出了幾日貨，終於把股票沽清。後來他才發現了真相﹕原來這公司有兩大股東，其中一位幫另外一位接貨，誰知這過程中，卻錯接了他的貨，無端端發達。

大老闆莊家 多不會看中央結算紀錄

為什麼會有這種情况出現呢？朋友的解釋是﹕

第一，大老闆通常吩咐手下做盤﹕明天幫我買幾多股這股票，不會自己對着股票機；

第二，這些大老闆通常都不玩電腦，不會看中央結算紀錄，更加不會看David Webb文章。

網上有「巴菲特看完也失禁！震撼整個華爾街的十句連登投資語錄」，我把其中我同意的一部分引述出來，同大家分享﹕

1. 擁有市價過億的比華利山豪宅，只不過代表你富有；擁有香港的納米盤，才代表你了解房產市場；

2. 巴郡的基金經理來香港玩牛熊證，只生存到3個交易日；

3. 勇於承認錯誤是多餘的，因為你只是未成功。今天他可以坐在陰涼處，因為很久以前他種了一棵樹。但他選擇了種樹而不是種大麻，是一項投資失誤；

4. 就業耽誤了你炒股的才華，失業才是令你不斷向上的源動力；

5. 女性找男朋友是長線投資，妓女就是把自己的身體做短期槓桿；

6. 有錢未必一定快樂，但至少可以讓你傷心地取笑窮人。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

全球恐慌搶美元 英鎊人幣急跌 美匯指數3年高 長和系中資股重挫
全球恐慌搶美元 英鎊人幣急跌 美匯指數3年高 長和系中資股重挫
應付客戶提款 金融機構齊搶美元
應付客戶提款 金融機構齊搶美元
聯儲局擴大貨幣互換規模
聯儲局擴大貨幣互換規模
大行指疫情利手遊 騰訊逆市升
大行指疫情利手遊 騰訊逆市升
中移動HKT同日公布5G定價 月費198元起
中移動HKT同日公布5G定價 月費198元起
李澤鉅：油價插 影響能源業24億盈利 長和零售藥業表現改善 重組後首派息無增長
李澤鉅：油價插 影響能源業24億盈利 長和零售藥業表現改善 重組後首派息無增長
長實基礎溢利遜預期 稱疫情不影響推盤
長實基礎溢利遜預期 稱疫情不影響推盤
中移動料今年派息平穩
中移動料今年派息平穩
金融時報：匯控或因疫情推遲裁員
金融時報：匯控或因疫情推遲裁員
澳門政府大削博彩收入估算50%
澳門政府大削博彩收入估算50%
九巴去年少賺28% 載通末期息大減22%
九巴去年少賺28% 載通末期息大減22%
煤氣紅股縮半 對前景審慎 疫情下 估計本季港售氣量減5％
煤氣紅股縮半 對前景審慎 疫情下 估計本季港售氣量減5％
香港小輪：李兆基將退任非執董
香港小輪：李兆基將退任非執董
內地傳媒大學製片商 華夏視聽申港上市
內地傳媒大學製片商 華夏視聽申港上市
野村明年棄租逾1層IFC樓面
野村明年棄租逾1層IFC樓面
中美大手買油 紐油勁彈兩成 歐股反彈 道指早段重上2萬點
中美大手買油 紐油勁彈兩成 歐股反彈 道指早段重上2萬點
英倫銀行緊急會議 劈息兼加碼QE
英倫銀行緊急會議 劈息兼加碼QE
張兆聰：騰訊手遊業務佳 候320元分段吸
張兆聰：騰訊手遊業務佳 候320元分段吸
張宗永：減息是否萬應良藥？
張宗永：減息是否萬應良藥？
盧駿匡：美股熊一 港股熊三
盧駿匡：美股熊一 港股熊三
譚新強：人類與COVID-19：誰是地球病毒？誰是白血球？
譚新強：人類與COVID-19：誰是地球病毒？誰是白血球？
湯文亮：倘政府撤辣 會令首置購買力消失
湯文亮：倘政府撤辣 會令首置購買力消失
墨爾本近郊新盤240萬入場 專家:分段低吸澳元 伺機買澳洲樓
墨爾本近郊新盤240萬入場 專家:分段低吸澳元 伺機買澳洲樓
翠華中環旗艦店將停止營業 李遠康：計劃租用不同地區舖位
翠華中環旗艦店將停止營業 李遠康：計劃租用不同地區舖位
白天「蛇竇」 晚上變「蒲友照妖鏡」
白天「蛇竇」 晚上變「蒲友照妖鏡」
鞋王沽旺角樓上舖料蝕4310萬
鞋王沽旺角樓上舖料蝕4310萬
星漣海三房950萬沽 業主損手250萬
星漣海三房950萬沽 業主損手250萬
會德豐康城三盤 兩年沽3836伙吸金340億
會德豐康城三盤 兩年沽3836伙吸金340億
西貢康健路地申建洋房或觸礁
西貢康健路地申建洋房或觸礁