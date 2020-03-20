周顯：烏龍接盤發咗達

大老闆莊家 多不會看中央結算紀錄

為什麼會有這種情况出現呢？朋友的解釋是﹕

第一，大老闆通常吩咐手下做盤﹕明天幫我買幾多股這股票，不會自己對着股票機；

第二，這些大老闆通常都不玩電腦，不會看中央結算紀錄，更加不會看David Webb文章。

網上有「巴菲特看完也失禁！震撼整個華爾街的十句連登投資語錄」，我把其中我同意的一部分引述出來，同大家分享﹕

1. 擁有市價過億的比華利山豪宅，只不過代表你富有；擁有香港的納米盤，才代表你了解房產市場；

2. 巴郡的基金經理來香港玩牛熊證，只生存到3個交易日；

3. 勇於承認錯誤是多餘的，因為你只是未成功。今天他可以坐在陰涼處，因為很久以前他種了一棵樹。但他選擇了種樹而不是種大麻，是一項投資失誤；

4. 就業耽誤了你炒股的才華，失業才是令你不斷向上的源動力；

5. 女性找男朋友是長線投資，妓女就是把自己的身體做短期槓桿；

6. 有錢未必一定快樂，但至少可以讓你傷心地取笑窮人。

[周顯 投資二三事]