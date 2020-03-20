周顯：烏龍接盤發咗達

【明報專訊】有一宗幾年前的笑話：一位朋友為某位老闆做莊家，做完之後，手上還有幾千萬元股票，未曾沽出，十分惆悵。誰知有一天，忽然大量買盤出現，他如獲大赦，出了幾日貨，終於把股票沽清。後來他才發現了真相﹕原來這公司有兩大股東，其中一位幫另外一位接貨，誰知這過程中，卻錯接了他的貨，無端端發達。
大老闆莊家 多不會看中央結算紀錄
為什麼會有這種情况出現呢？朋友的解釋是﹕
第一，大老闆通常吩咐手下做盤﹕明天幫我買幾多股這股票，不會自己對着股票機；
第二，這些大老闆通常都不玩電腦，不會看中央結算紀錄，更加不會看David Webb文章。
網上有「巴菲特看完也失禁！震撼整個華爾街的十句連登投資語錄」，我把其中我同意的一部分引述出來，同大家分享﹕
1. 擁有市價過億的比華利山豪宅，只不過代表你富有；擁有香港的納米盤，才代表你了解房產市場；
2. 巴郡的基金經理來香港玩牛熊證，只生存到3個交易日；
3. 勇於承認錯誤是多餘的，因為你只是未成功。今天他可以坐在陰涼處，因為很久以前他種了一棵樹。但他選擇了種樹而不是種大麻，是一項投資失誤；
4. 就業耽誤了你炒股的才華，失業才是令你不斷向上的源動力；
5. 女性找男朋友是長線投資，妓女就是把自己的身體做短期槓桿；
6. 有錢未必一定快樂，但至少可以讓你傷心地取笑窮人。