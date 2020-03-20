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盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：美股熊一 港股熊三

【明報專訊】過去幾星期美股非常波動，每日升跌千點已成常態，因美股現時處於熊市一期，走勢上出現急挫的情况會較為頻密。不過近日恐慌指數VIX在創出高位後急升，據過往經驗多會是短期見頂的迹象。即使市况要再進一步調整，亦會先作技術反彈。從日線圖來看，道指的重要技術支持位於18,300點。

至於港股方面，情况與美股並不相同。恒指於2018年1月高位33,484點見頂，即是較美股早了兩年開始調整。假如以2016年2月低位18,668點起計，現時已回落超過61.8%，其間經歷了2018年2月的熊市一期，2018年6月至2020年3月初的熊市二期，而現時正處於熊市三期。從時間上來看，有望在今年中接近熊市底部，但最終仍要看恒生指數的每月平均市盈率。

待支持形態形成 恒指將反彈

歷史數據顯示，熊市三期市盈率普遍處於單位數，但假若牛市重臨，將會連續兩個月呈現雙位數。

然而，牛市一期出現時，公司業績普遍仍未重拾升軌，不過恒指會漸現回升跡象。由於市場氣氛仍然偏淡，加上技術上終極黃金交叉亦未出現，大部分投資者都不會察覺牛市已悄悄重臨。

短線而言，市寬已跌至非常超賣的單位數。盈富基金（2800）沽空比率亦反覆處於高水平，意味現時萬事俱備只欠東風，報復式反彈有望在短期出現。恒指只要形成支持形態，反彈便會展開。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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