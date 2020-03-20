張宗永：減息是否萬應良藥？

我的職業生涯中有幾年都在研究利率模型，替利率衍生工具定價，整天和stochastic model、Poisson Jump……為伍，每期收到《Risk Magazine》（數量金融行內的龍頭雜誌），都會囫圇吞棗地由第一頁看到最後一頁。這些日子都離我很遠了。

近零息環境 期權衍生工具計價要小心

但負利率會怎樣改變這世界仍然是令我著迷的問題，很多利率模型都是將利息當作是隨機的random variable。然而，現實中利率長期都不會出現負數，一旦進入一個接近零息的環境，下跌的阻力會遠比上升的大，便會出現不對等的走勢，計算期權衍生工具價格時，例如caps、floors和swaptions便要很小心。

金融海嘯以還，各國政府都服膺減息救巿，在大部分的西方國家，這獨步單方似乎很奏效，但今次的市場恐慌跟11年前很不一樣，11年前的恐慌源自金融機構有解體的危機，所以要用超低利率去扶助他們，同時政府亦為一些有問題的債券提供擔保，讓金融機構透氣。

今次的危機是源於市埸恐懼瘟疫會令需求長時間萎縮。災難有很多種，有些天災如地震般，短期損害生產力，中長期卻會引發固定資本投入，結果是利多於弊；但需求被摧毀，經濟卻會長時間受損。當然，如果你相信達爾文的適者生存理論，你亦可以說地球現在太多人了，真的減掉一些，餘下的人會活得更好。

投資者對減息惶恐多於興奮

今次股災，迄今為止投資者對減息的反應是惶恐多於興奮，並未如過往般聞減息而起舞。我的投資組合裏有頗多新興市場的高息債券，理論上減息應該令這些債券升值，但這幾天高息債已經跌了4%至5%。可見，無論是股市或高息債市場都反映了風險溢價正在擴闊，這不是單單靠減息可以擺平的。

樂觀地看，瘟疫發生前，美國經濟表現強勁，之前聖誕節假期消費創了新高，美國系統性銀行的資本充足率穩健。但投資者心態有時會像鬥牛場上受了傷的狂牛般，失去理性，亂衝亂撞。加上市場的交易現在都由高頻交易和一些以量化模型推動的投資策略主導，這些投資策略一般來說都是愈高愈買，愈低愈賣，令市場波幅大幅增加。

美國債期貨可做短倉

朋友問我有什麼好的投資建議，坦白說要在目下股市尋底，並不容易，倒不如賭一下美國國債長息下調的空間有限，可以國債期貨做短倉，又或在利率掉期合約（Interest Rate Swap, IRS）中付定息（現在的bond swap spread接近零甚至是負數，亦即是銀行間市場的利率比國庫債券的利率還要低，付息非常划算）。

[張宗永 翼之聯想]