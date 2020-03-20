英倫銀行緊急會議 劈息兼加碼QE

【明報專訊】繼歐洲央行公布價值7500億歐元（約6.3萬億港元）的額外緊急買債計劃（PEPP）後，英倫銀行昨日召開緊急會議，官員一致議決將基準利率由0.25厘降至0.1厘的歷史低位，是該央行本月第二次緊急減息。該央行另將額外購買價值2000億鎊（約1.68萬億港元）的英國政府債券，把其英國國債及企業債券的投資組合規模，由4450億鎊（約4萬億港元）增至6450億鎊（約5.87萬億港元）。消息公布後，英鎊兌美元回升至1.17左右，但仍是1980年代以來罕見低位。
新行長：願向經濟無限量注資
英倫銀行官員認為，需採取進一步的刺激措施，緩解日益嚴重的金融壓力，支持經濟增長及通脹。英倫銀行原定在下周四舉行議息會議，但在歐洲央行宣布緊急買債後，公布加碼寬鬆。英倫銀行在上周二的特別會議，已宣布減息半厘。
此外，英倫銀行周三透過美元回購操作，向市場提供逾150億美元資金，是金融海嘯以來最大的規模。新任英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，願意通過新的商業票據工具，向經濟注入無限量資金。
為降低歐元區借貸成本，歐洲央行將額外購入價值7500億歐元的公債及企業債務，應對疫情對經濟及金融市場的影響。歐洲央行行長拉加德稱：「非常時期需有非常行動。我們對歐元的承諾是無限的。」歐洲債市應聲反彈，意大利10年期國債孳息率昨跌至1.37厘左右，幾乎較周三下跌一半。希臘同年期國債孳息率下滑0.45厘至3.49厘。
歐洲央行原本每月購買200億歐元（約1676億港元）債務，並在上周為今年再增1200億歐元（約1萬億港元）的買債額度。最新公布的額外買債措施，都將在今年推行，直至疫情結束，買債範圍涵蓋主權債及企業債。歐洲央行又稱，將考慮調整其設定的購債限制，即對於一個國家發行的政府債券最多只能購買33%。這將使買債計劃有更大回旋餘地，但也可能在德國引發法律擔憂。歐洲央行已因買債問題，在德國面臨多項法律訴訟。消息人士稱，德國與荷蘭的歐央行代表反對歐央行取消部分買債限制。