英倫銀行緊急會議 劈息兼加碼QE

新行長：願向經濟無限量注資

英倫銀行官員認為，需採取進一步的刺激措施，緩解日益嚴重的金融壓力，支持經濟增長及通脹。英倫銀行原定在下周四舉行議息會議，但在歐洲央行宣布緊急買債後，公布加碼寬鬆。英倫銀行在上周二的特別會議，已宣布減息半厘。

此外，英倫銀行周三透過美元回購操作，向市場提供逾150億美元資金，是金融海嘯以來最大的規模。新任英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，願意通過新的商業票據工具，向經濟注入無限量資金。

為降低歐元區借貸成本，歐洲央行將額外購入價值7500億歐元的公債及企業債務，應對疫情對經濟及金融市場的影響。歐洲央行行長拉加德稱：「非常時期需有非常行動。我們對歐元的承諾是無限的。」歐洲債市應聲反彈，意大利10年期國債孳息率昨跌至1.37厘左右，幾乎較周三下跌一半。希臘同年期國債孳息率下滑0.45厘至3.49厘。

歐洲央行原本每月購買200億歐元（約1676億港元）債務，並在上周為今年再增1200億歐元（約1萬億港元）的買債額度。最新公布的額外買債措施，都將在今年推行，直至疫情結束，買債範圍涵蓋主權債及企業債。歐洲央行又稱，將考慮調整其設定的購債限制，即對於一個國家發行的政府債券最多只能購買33%。這將使買債計劃有更大回旋餘地，但也可能在德國引發法律擔憂。歐洲央行已因買債問題，在德國面臨多項法律訴訟。消息人士稱，德國與荷蘭的歐央行代表反對歐央行取消部分買債限制。

（綜合報道）

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