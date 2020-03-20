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中美大手買油 紐油勁彈兩成 歐股反彈 道指早段重上2萬點

【明報專訊】國際油價近期大幅下跌之際，美國能源部昨公布，將購入7700萬桶美國原油，注入戰略石油儲備。美國財長梅努欽亦表示，建議總統特朗普向國會提出購入價值200億美元（約1560億港元）的美油，在未來10年把戰略石油儲備填滿。中國船舶工業行業協會稱，內地派出了84艘30萬噸級VLCC油輪，奔赴海灣地區購買石油，是全球規模最大VLCC船隊。紐約期油價格昨由逾18年低位反彈，升幅超過兩成，升至每桶25美元水平。布蘭特期油亦升約一成，升至每桶27美元水平。

金融市場動盪之際，美國、歐洲、英國、日本、澳洲等央行接連出招救市（見另稿及表），歐洲股市昨晚反彈，美股早段先跌後回升，至今早1時道指升206.93點，重上2萬點之上。

美股周三出現本月第四次觸發熔斷機制後，聯儲局周四罕有在亞洲時段出手，推貨幣市場共同基金流動機制（MMLF），讓波士頓儲行向合資格的金融機構提供貸款，這些金融機構將從貨幣市場共同基金購買優質資產作抵押，以支持家庭和企業信貸流動。

聯儲局重推08年海嘯救市招數

MMLF是經美國財政部批准成立，通過財政部外匯穩定基金，為MMLF提供100億美元的信用擔保。MMLF的結構，與2008年建立的有抵押商業票據貨幣市場共同基金流動性融資（AMLF）類似，但購買的資產更廣。聯儲局的聲明稱，MMLF將幫助貨幣市場基金滿足家庭及其他投資者的贖回需求，以增強整體市場功能，並向更廣泛的經濟領域提供信貸。

聯儲局陸續重推2008年金融海嘯期間的救市招數之際，今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）稱，聯儲局正考慮擴大對金融市場的干預，可能採取的措施，包括購買市政債券（Municipal Bonds）及重啟定期拍賣工具（TAF）。TAF創於2007年12月，當時聯儲局在主要貼現窗，向合資格儲蓄機構借出抵押貸款，貼現率由拍賣過程決定。哈克表示，TAF一旦決定推出，可很快實施，至於購買市政債券則未有決定。

白宮經濟顧問：或購入公司股票

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，若疫情的影響比預期嚴重，美國政府的刺激計劃可能會超出1.3萬億美元的規模，並有可能購入公司股票，援助受疫情影響的企業，購買的對象可能是較大型的公司股票，一切有待研究。他說，美國財政部在2008年向陷入困境的通用汽車（GM）注資，最終為政府帶來豐厚回報。但他當年批評奧巴馬政府此舉是對「自由市場資本主義的攻擊」。彭博社引述知情人士稱，白宮正考慮發25年和50年債券，以為刺激經濟措施融資。

摩通料美次季GDP收縮14% 半世紀最差

美國底特律三大車廠——福特、通用、快意佳士拿本周開始關閉，本田和豐田的北美廠房也將在下周起關閉，預料關廠時間將持續兩周以上。摩通預料，美國次季GDP可能收縮14%，勢將成為半世紀以來，最嚴重的季度經濟收縮。即使下半年經濟反彈，全年經濟仍將萎縮2%。

（綜合報道）

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