經濟

內地傳媒大學製片商 華夏視聽申港上市

【明報專訊】業務橫跨影視及教育行業的內地公司華夏視聽昨日遞表申請上市，保薦人為麥格理及招商證券國際。公司一方面製作電視節目，旗下劇集包括《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《射雕英雄傳》等；另一方面經營中國傳媒大學南廣學院，有1.2萬名學生，去年錄取率4.3%。此外，公司亦計劃推出藝人培訓課程。

製片人張紀中浸大黃煜任非執董

翻查公司初步招股資料，華夏視聽獨立非執行董事多為傳媒界人士，除內地電視劇製片人張紀中外，浸會大學傳理學院院長、前任新聞系主任黃煜亦有份出任。資料顯示，黃亦任公司薪酬委員會主席、審核委員會成員，未擁有公司股權。公司董事長、首席執行官兼控股股東為內地企業家蒲樹林。

截至去年12月31日年度，公司影視製作分部收益按年飈升3.8倍至4.36億元（人民幣‧下同），佔總收益58%，分部毛利率按年跌3.4個百分點至46.7%。根據招股資料，分部業績大幅增長，主因影視製作較波動，於2018年僅完成《封神》交付。期內高等教育分部收益按年增12.5%至3.12億元，佔總收益42%。毛利率54.4%。

受影視製作業務大幅增長帶動，全年公司收益錄得7.47億元，按年增約1倍，毛利錄得3.73億元，按年增82%。惟公司去年錄得7287萬元其他虧損，此外所得稅開支大增逾9倍至4581萬元，抵消部分收益增幅，全年淨利按年升三成至1.95億元。

上 / 下一篇新聞

全球恐慌搶美元 英鎊人幣急跌 美匯指數3年高 長和系中資股重挫
全球恐慌搶美元 英鎊人幣急跌 美匯指數3年高 長和系中資股重挫
應付客戶提款 金融機構齊搶美元
應付客戶提款 金融機構齊搶美元
聯儲局擴大貨幣互換規模
聯儲局擴大貨幣互換規模
大行指疫情利手遊 騰訊逆市升
大行指疫情利手遊 騰訊逆市升
中移動HKT同日公布5G定價 月費198元起
中移動HKT同日公布5G定價 月費198元起
李澤鉅：油價插 影響能源業24億盈利 長和零售藥業表現改善 重組後首派息無增長
李澤鉅：油價插 影響能源業24億盈利 長和零售藥業表現改善 重組後首派息無增長
長實基礎溢利遜預期 稱疫情不影響推盤
長實基礎溢利遜預期 稱疫情不影響推盤
中移動料今年派息平穩
中移動料今年派息平穩
金融時報：匯控或因疫情推遲裁員
金融時報：匯控或因疫情推遲裁員
澳門政府大削博彩收入估算50%
澳門政府大削博彩收入估算50%
九巴去年少賺28% 載通末期息大減22%
九巴去年少賺28% 載通末期息大減22%
煤氣紅股縮半 對前景審慎 疫情下 估計本季港售氣量減5％
煤氣紅股縮半 對前景審慎 疫情下 估計本季港售氣量減5％
香港小輪：李兆基將退任非執董
香港小輪：李兆基將退任非執董
野村明年棄租逾1層IFC樓面
野村明年棄租逾1層IFC樓面
中美大手買油 紐油勁彈兩成 歐股反彈 道指早段重上2萬點
中美大手買油 紐油勁彈兩成 歐股反彈 道指早段重上2萬點
英倫銀行緊急會議 劈息兼加碼QE
英倫銀行緊急會議 劈息兼加碼QE
張兆聰：騰訊手遊業務佳 候320元分段吸
張兆聰：騰訊手遊業務佳 候320元分段吸
張宗永：減息是否萬應良藥？
張宗永：減息是否萬應良藥？
盧駿匡：美股熊一 港股熊三
盧駿匡：美股熊一 港股熊三
周顯：烏龍接盤發咗達
周顯：烏龍接盤發咗達
譚新強：人類與COVID-19：誰是地球病毒？誰是白血球？
譚新強：人類與COVID-19：誰是地球病毒？誰是白血球？
湯文亮：倘政府撤辣 會令首置購買力消失
湯文亮：倘政府撤辣 會令首置購買力消失
墨爾本近郊新盤240萬入場 專家:分段低吸澳元 伺機買澳洲樓
墨爾本近郊新盤240萬入場 專家:分段低吸澳元 伺機買澳洲樓
翠華中環旗艦店將停止營業 李遠康：計劃租用不同地區舖位
翠華中環旗艦店將停止營業 李遠康：計劃租用不同地區舖位
白天「蛇竇」 晚上變「蒲友照妖鏡」
白天「蛇竇」 晚上變「蒲友照妖鏡」
鞋王沽旺角樓上舖料蝕4310萬
鞋王沽旺角樓上舖料蝕4310萬
星漣海三房950萬沽 業主損手250萬
星漣海三房950萬沽 業主損手250萬
會德豐康城三盤 兩年沽3836伙吸金340億
會德豐康城三盤 兩年沽3836伙吸金340億
西貢康健路地申建洋房或觸礁
西貢康健路地申建洋房或觸礁