內地傳媒大學製片商 華夏視聽申港上市

製片人張紀中浸大黃煜任非執董

翻查公司初步招股資料，華夏視聽獨立非執行董事多為傳媒界人士，除內地電視劇製片人張紀中外，浸會大學傳理學院院長、前任新聞系主任黃煜亦有份出任。資料顯示，黃亦任公司薪酬委員會主席、審核委員會成員，未擁有公司股權。公司董事長、首席執行官兼控股股東為內地企業家蒲樹林。

截至去年12月31日年度，公司影視製作分部收益按年飈升3.8倍至4.36億元（人民幣‧下同），佔總收益58%，分部毛利率按年跌3.4個百分點至46.7%。根據招股資料，分部業績大幅增長，主因影視製作較波動，於2018年僅完成《封神》交付。期內高等教育分部收益按年增12.5%至3.12億元，佔總收益42%。毛利率54.4%。

受影視製作業務大幅增長帶動，全年公司收益錄得7.47億元，按年增約1倍，毛利錄得3.73億元，按年增82%。惟公司去年錄得7287萬元其他虧損，此外所得稅開支大增逾9倍至4581萬元，抵消部分收益增幅，全年淨利按年升三成至1.95億元。