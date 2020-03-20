煤氣紅股縮半 對前景審慎 疫情下 估計本季港售氣量減5％

明報記者 方楚茵

問到恒地主席李家傑、李家誠兄弟上任後，煤氣即縮減紅股，煤氣執行董事陳永堅表示，「董事都希望派紅股，包括兩位新主席都係」，但他指公司一向比較審慎，派息等要視乎當年表現及未來預測，去年社會事件及今年新冠肺炎疫情下商旅不通，「𠵱家好似打仗反反覆覆咁，不能好似無事咁派」，所以「縮了10送1，好合理」，20送1已是很好的安排。

執董陳永堅：一向無承諾10送1紅股

陳永堅又指出，公司一向無承諾10送1紅股，事實上以往亦非年年送，包括2008年雷曼事件，2002至2005年均無派紅股。他強調，煤氣是財務穩健的公司，但在全球前景黯淡下，利潤減少，董事會亦同意少派一點。他表示「自己會站得悲觀點，亦難以預測今年派息」。

業務方面，去年本港煤氣銷售量為28,712百萬兆焦耳，按年跌2.8%，較中期指引低；內地全年總售氣量約255.5億立方米，按年增長11%。陳永堅指「煤氣唔係齋生金蛋」，過去一年本港氣溫影響售氣量，每高一度會影響3%，加上去年中以後出現社會事件，像立法會衝擊等事件，「落街似戰場」均都影響消費意欲及旅客來港等，影響工商業客戶的用氣量。同時亦有中美貿易戰、人民幣貶值等，故指引未必能實現，但煤氣已是較具韌性的公司。

他又提到新冠肺炎疫情期間的用氣影響，預期內地首季用氣量下跌15%，香港則下跌5%。然而他認為，雖然大家不出外用膳，但亦要食外賣，加上如SARS一般亦增加用熱水情况，包括沖涼洗頭洗手等，抵消了工商客戶售氣量減少的影響。

疫情增用熱水 抵消工商客售氣量減

至於內地方面，集團雖然要配合政策減氣價，特別是中小微企會出現延後繳費及欠費不停供等情况，但亦有優惠政策，像貼息貸款，上游供應商降價，減免社保等，已收取約6000萬元等，但影響仍待觀察。