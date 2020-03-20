九巴去年少賺28% 載通末期息大減22%

載通昨日報15.98元，跌2.7%。集團去年純利6.05億元，少賺15.9%，每股盈利1.38元，按年跌17.9%。收入方面，旗下無論公共或私營巴士均因社運風波，致客運量減少；其中非專營運輸服務，包括陽光巴士及提供過境巴士的新港巴，收入3.15億元，按年跌8.5%。集團派末期息每股0.7元，按年大跌22%。

受惠港珠澳橋開通 龍運去年多賺46%

九巴去年度載客量為10.23億人次，相當於日均280萬人次，與2018年持平。九巴經營成本則按年增5.9%至69.8億元。集團旗下另一公共巴士龍運業績去年不跌反升，全年多賺45.9%，除稅後盈利錄得5370萬元，車費收入亦大增14%至6.4億元。龍運全年載客量為4580萬人次，日均12.6萬人次。載通表示，港珠澳大橋開通為龍運帶來額外訪客，惟亦因受到社會事件影響，去年下半年旅客增幅停滯不前。