經濟

金融時報：匯控或因疫情推遲裁員

【明報專訊】儘管匯控（0005）主席杜嘉祺於周三（18日）仍表示，暫未有計劃改變2月時所定下的策略重組。但據英國《金融時報》指，若全球新型冠狀病毒的擴散演變成長期危機，匯控將被迫推遲裁減3.5萬個職位及大幅縮減資產負債表的計劃。

報道引述消息人士指，匯控重組計劃原本包括迅速撤離部分無利可圖的客戶關係，然而目前監管機構都要求銀行竭盡所能以支持受疫情打擊的公司，將讓計劃實行變得困難。例如英倫銀行及香港金管局早前先後降低銀行的逆周期緩衝資本要求，推動銀行加大借貸。

另一方面，大量員工如今「在家工作」，令裁員難度增加。消息人士又指，鑑於市場估值暴跌，令集團更難以出售價值數百億美元的不良資產，銀行必須包裝風險敞口並以最低價格出售，惟目前缺乏市場吸引力；另有內部人士稱，目前並非出售資產的合適時機，但相信銀行將會繼續降低成本。

內部人士：非出售資產時機

日前正式上任集團行政總裁的祈耀年在上月的業績會中指出，重組計劃旨在釋放在歐洲及美國表現欠佳的企業所「困住」的資本，以作亞洲區高增長發展的部署，並擬展開9年以來第三次裁員重組計劃。集團原預料在3年內削減3.5萬個職位，即15%的員工，為歷來最大規模，同時冀於2022年底前將年度成本削減45億美元。

相關字詞﹕疫情 新型冠狀病毒 重組計劃 資產負債表 裁員 杜嘉祺 匯控（0005）

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