經濟

中移動料今年派息平穩

【明報專訊】內地電訊商去年起推出5G商用服務，但相關盈利貢獻微薄，中國移動（0941）昨午公布，去年期內營運收入7459.17億元（人民幣，下同），按年增長1.2%；純利1066.41億元，按年跌9.5%；每股盈利5.21元，派末期息每股1.723港元，按年增加23.87%；全年派息3.25港元，以昨日收市價計，股息率達6.74厘。集團表示，綜合考慮盈利能力和現金流狀况，預計今年每股派息平穩。

純利1066億 較去年少賺9.5%

昨一眾電訊股大插，中移動早段曾跌約7.37%，績後倒升，收報48.25港元，跌1.13%。中國聯通（0762）及中國電信（0728）分別插6.69%及5.51%，中國鐵塔（0788）績後遭唱淡，急挫10.71%。

中移動去年通訊服務收入為6744億元，增長0.5%。移動電話客戶總數為9.50億，淨增2521萬；有線寬頻客戶總數為1.87億，淨增3035萬；移動ARPU（每戶每月平均收入）為49.1元，跌7.53%。

董事長楊杰表示，集團去年資本開支約1659億元，當中5G相關投資約240億元，今年資本開支預算為1798億元，按年增加8.4%，當中5G投資佔約1000億元。楊杰表示，肺炎疫情拖慢5G發展項目，但近期已就新建5G基站進行招標，估計可如期完成新建25萬個5G基站，以及5G套餐客戶淨增7000萬的目標。

疫情拖累上客量 2月新增用戶減六成

問及疫情對集團的影響，楊杰指出，今年首兩個月上客量受到拖累，2月移動用戶減少725萬，4G客戶減少1200萬，新增用戶減少約六成，家庭寬頻上客量減少六成，手機等產品銷售減少三成。新年前後，語音用量減少27%，日均上網流量減少2%。內地遊客減少外遊拖累國際漫遊表現，但該分部收入貢獻佔比一向不大。內地去年10月起開放攜號轉台，楊杰表示，用戶增減波幅正常，影響輕微。

相關字詞﹕中國電信 中國聯通 中國鐵塔 內地 中移動 肺炎 中國

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