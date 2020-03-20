長實基礎溢利遜預期 稱疫情不影響推盤

賣樓收入增八成 主要港樓盤

長實昨日公布2019年度全年業績，去年收購英國酒吧業務Greene King的成績首度入帳。期內集團的基礎溢利按年增長19%至287.29億元，較市場預期低，每股末期息增長逾一成，淨負債比率約5.2%。期內長實售樓收入達641.08億元，按年大增八成，當中有近八成來自香港；其他業務包括收租、酒店、飛機租賃及英國酒吧，分別貢獻收益達68.97億、13.45億、15.15億及5.55億元。李澤鉅稱，集團香港樓盤一旦落成及取得售樓同意書，就會推出銷售。至於被問到會否加入捐地「行列」，他認為集團已常捐款，「幫人可用不同方法」。

收租業務方面，他指出，長實會視乎不同租戶的需要而安排紓困措施，不會一刀切，原因是有些租戶表現好過疫情之前。在長實參與較多長租市場下，酒店入住率在去年社會運動期間仍比同業為佳，但是今年受疫情影響下，經營酒店會辛苦些。在飛機租賃業務方面，長實已和客戶簽下長約，航空公司要按約付租，因此不太受航空公司縮減業務影響。

摩根大通表示，長實為少數今年派息增加的股份，但是預期2020年度派息持平，並認為其股價過份調整。受疫情影響，市場會關注飛機租賃業務及英國酒吧業務會否受影響，不過，該行較強的資產負債表，有利物色平價的購併項目。