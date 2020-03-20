李澤鉅：油價插 影響能源業24億盈利 長和零售藥業表現改善 重組後首派息無增長

明報記者 陳偉燊

長和的純利符合市場預期，但在該股公布業績前，股價持續受壓，昨日大跌8.72%，低見45.55元，屬大重組以來最低。不過，李澤鉅在分析員會議上，被問到集團會否回購，及會否私有化赫斯基，均拒絕回應，但他不忘「賣花讚花香」，笑言：「若看長和的派息，長和已有好的價值，可以值得評估機會，當然不能透露計劃！」

拒回應會否私有化赫斯基

在長和眾業務中，以包括港澳連歐洲的電訊業務的CKH Group Telecom貢獻最大，除息稅前盈利（EBIT）達219.87億元，按年增長近兩成；港口及零售業務亦分別按年增長17%及12%，提供102.16億及147.05億元貢獻；赫斯基則虧損29.74億元。

按地區劃分，歐洲市場貢獻EBIT達406.76億元，按年減少3.96%，佔業務比重達57%，比去年減少1個百分點；亞洲、澳洲及其他市場次之，貢獻147.58億元，按年增長13.82%，佔業務比重21%，增加3個百分點；香港則貢獻15.67億元，按年增長5.17%，佔業務比重維持2%水平不變。

新鐵塔業務尋增值機會

李澤鉅稱，集團的電訊業務因應疫情，市民需要留在家中情况增加，因此使用量增加而受惠。財務董事兼副董事總經理陸法蘭回應分析員提問時更表示，旗下新成立的鐵塔業務，會尋求不同的選項，例如收購及合併，去尋求增值機會，但是並沒有回應會否分拆該項業務上市。同時集團旗下的丹麥、瑞典及印尼的電訊業務，亦正物色整合機會。

長和位於歐洲及英國的零售及藥店業務，李澤鉅稱，為配合當地政府要求而保持開放，因此業務好了。聯席董事總經理霍建寧補充，旗下屈臣氏零售業務客流難免受疫情影響，但仍會擴充。

擬疫市擴充屈臣氏零售業務

霍建寧稱，赫斯基打和價是每桶38.5美元，儲於管道內的存貨需要減值計算，估計全年計，會影響長和的盈利約24億元左右，可幸是該公司現金充裕，去年還向長和派發11億元。李澤鉅又說，長和的港口業務為全球經營，因此無計劃放棄香港的貨櫃碼頭業務。