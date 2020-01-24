經濟

中移動HKT同日公布5G定價 月費198元起

【明報專訊】中移動香港（CMHK）及香港電訊（6823）昨日分別公布5G月費計劃，其中中移動香港推出計劃本地流動數據由100GB起跳，月費為438元，折算每GB數據均價約4.4元；香港電訊提供的5G月費計劃，則最低由8GB起跳，基本月費為198元。若以5G最多達600mpb速度下載，8GB數據或可在20分鐘內用完。香港電訊則解釋，推出較少用量的數據計劃是希望吸引更多消費者試用5G。

香港電訊送4增值服務

在目前已公布計劃的3家電訊商中，中移動的300GB本地數據計劃是提供數據最多的，月費為638元，而100GB及200GB月費則分別為438元及538元，同時提供優惠計劃，不論新舊客戶，只要簽約24個月，上述計劃月費即可獲140元的折扣減免。另一方面，為吸引更多客戶試用5G，中移動香港另設體驗計劃，以198元優惠價提供30GB的5G本地數據。

同日公布計劃的香港電訊則提供最多種月費計劃的選擇，共有5種不同本地數據用量的月費計劃。最低的8GB月費收費為198元，亦設12GB計劃，收費為298元。集團強調，5G真正的重點並非速度或用量，而是5G所帶來的體驗。因此，集團為80GB或以上的計劃，免費提供4項增值服務，包括英超西甲2020/21賽季的4K通行證及VR應用程式等，80GB或以上計劃在398元至759元之間不等（見表），由今日起可預訂相關服務。

4家電訊商已表明會於下月1日同步推出5G服務。香港電訊昨日指出，5G服務推出首階段時，網絡將覆蓋港島及九龍約11個主要地區，主要基礎設施如機場及大型商場如海港城、K11 MUSEA及太古廣場等。集團預計，在今年底前的覆蓋率可達90%，並將利用4.9吉赫頻帶為大埔、赤柱等受衛星訊號干擾的區域提供服務。

數碼通採用愛立信無線基建

現時只剩下數碼通（0315）未公布5G服務計劃，本報昨亦向其查詢，集團稱，正積極部署5G 推出，相關月費將會具競爭力，並能迎合市場需求。另外，集團昨日亦宣布，與愛立信（Ericsson）合作，並成為本港首家採用愛立信無線基建的電訊商，而其他三家電訊商均採用華為5G網絡技術。

相關字詞﹕3香港 數碼通 5G網絡 中移動 香港電訊

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