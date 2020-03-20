大行指疫情利手遊 騰訊逆市升

大行削目標價 續籲買入

高盛將騰訊的目標價由490元下調至488元，維持買入評級。高盛預計，今年騰訊手遊總營收可按年升34%，手遊版《地下城與勇士》及《英雄聯盟》將成為次季至明年的遊戲收入增長催化劑。該行提到，疫情拖累媒體廣告，但社交廣告仍會維持強勁增長。

花旗則將目標價由484元下降至461元，維持買入評級。花旗認為，騰訊的手遊庫存具防禦性，足以抵抗疫情影響；視頻業務虧損較預期少；社交廣告受益於精準定位及銷售團隊調整而加速增長；支付業績交易量驚人、其他金融科技服務收入促進帶動分部毛利；騰訊會議及企業版微信或可帶動工業互聯網需求。

大和同樣削減目標價，由450元降至430元，維持買入評級。大和指出，騰訊的遊戲及企業工作產品流量增加，成為疫情受惠方， 認為騰訊能夠透過新增廣告位置、減少支付業務補貼，緩解疫情對收入的負面影響，騰訊的業務對宏觀經濟放緩的敏感度較小。