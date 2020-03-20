應付客戶提款 金融機構齊搶美元

金管局強調：港元拆借活動正常

李達志表示，金融機構為應付客戶提款要求、為自己的投資增加按金或應付其他不時之需，因此傾向持有更多美元，導致美元流動性拉緊，提高美元資金拆借成本。他認為，美聯儲減息以及其他增加美元流動性的措施可能需要一些時間才能充分發揮出它們的政策傳導作用，不過情况應該會逐漸改善。

他強調，目前港元拆借活動正常，金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援。

目前3個月倫敦銀行同業拆款利率（LIBOR）已由早前最低0.7厘，重回1厘以上。香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線上升，1個月升至1.79厘。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆則指出，全球對美元需求急升，除了避險需求外，主要原因其實來自金融機構對信用風險的評估上升。

現時市場流傳金融機構出現問題的消息增加，金融機構亦對企業或因無力還款令債券降級相當敏感，因此盡量希望增持現金。

恒大企業債息升至19厘

全球債市受衝擊，中國企業的美元債亦受影響，昨日多隻內地房產商的美元債價都急跌。例如中國恒大（3333）一隻2025年到期，票面息率8.75厘的債券，因為債價下跌，本月以來，債息已由12厘升至19厘（見圖）。另有市場消息指出，恒大前日提早償還了下周到期的16億美元債券，以確保按時償付。