全球恐慌搶美元 英鎊人幣急跌 美匯指數3年高 長和系中資股重挫

明報記者 溫藹紅

美匯指數昨日曾一度高見102.37，其後美聯儲再出招紓緩美元流動性，美匯指數略為回落，其餘主要貨幣的跌勢則稍為緩和。截至昨晚11時美匯指數報101.7；英鎊由低位1.15略回穩至1.17，但仍是1985年以來的最低水平；離岸人民幣報7.144，在岸人民幣報7.1，跌逾600點子。主要非美元貨幣兌港元在過去一個月均大跌。

王良享：匯市大跌美股震盪引起

星展財資市場部董事總經理王良享表示，匯市大跌主要是由於美股震盪引起，從而帶來財富效應，令資金急需轉向美元避險，繼而影響新興市場拖累股市下跌，預料美元短期將在104至103.8區間上落。

昨日匯價敏感股急瀉，受歐元及英鎊急瀉影響，主要在歐洲有業務的長建（1038）收市急挫12.6%，收報38.85元，長和系普遍受挫，電能實業（0006）跌9.5%，長和（0001）跌8.7%。受人民幣下跌影響，內房股、內險股及中資航空股等亦而急挫（見表2），其中富力地產（2777）大跌一成，國航（0753）急跌8.6%，中壽（2628）盤中曾急挫14%，收市報12.86元，跌4.9%。

騰訊力挽狂瀾 港股跌幅減半

恒指昨日最多曾大跌1152點，但騰訊（0700）及匯控（0005）收市分別倒升2.7%及0.1%，分別報343元及44.6元，帶動恒指收市僅跌582點至21,709點，跌幅收窄一半。不過，昨日大市沽空比率13.15%，跌至兩個月低。近日股市走資情况持續，不過王良享相信，隨着各地政府的財政政策出台，亞洲股市未必持續下跌，預料油價若回升並企穩在每桶30美元左右，大市才有機會暫時跌勢喘定。他續指出，港股雖然受外圍因勢影響，但由於有七成以上為中資公司，隨着內地疫情受控，企業及工廠恢復運作及經濟政策的支持，相信有助推動港股。

植耀輝：撈底宜分段買入

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝表示，由於疫情進度未如理想下，預計大市將會持續受壓，雖然短期內仍有機會反彈，但料反彈幅度有限，且近期股市波動甚大，若撈底亦建議分段買入，籲投資者「小心為上」。