天窗創辦人李偉榮：海外置業採5R及ARE法則

根據國際公共政策顧問機構Demographia在今年初公布的「2019年國際房價負擔能力報告」，香港樓價對家庭入息中位數比率為20.8倍，連續第十年成為全球樓價最難負擔的城市，並且遠遠拋離其他城市；排第三位及第四位則是澳洲悉尼及墨爾本（見表），故此在樓價全球最難負擔的4個城市有3個位於亞太區。

李偉榮在2004年成立天窗前，曾在某國際出版社任職亞洲區管理層10多年，而他的事業進階始於1990年代在澳洲悉尼修讀市場學相關的碩士課程。他回憶，當年覺得悉尼樓市也大有可為，惟由於相信在本港有更佳事業發展機會，於是回流並在本港置業，雖然該自住港樓至今亦升值不少，卻因此錯過悉尼樓價過去逾20年勁升3至4倍的強勁升浪，「悉尼樓價的升浪始於1997年，加上當地在2000年成功舉運奧運，樓價過去20多年大漲小回，累積升幅達3至4倍，至過去一兩年始略為回落」。

曾睇錯巿 錯過悉尼樓巿強勁升幅

在是次訪問中，李偉榮承認自己當年「睇錯市」沒有在悉尼買樓，錯過了過去逾20年悉尼樓價的數倍升浪，惟他選擇回港發展至今亦事業有成，女兒今年亦剛於悉尼升讀大學一年級，加上澳元匯價近來已從去年高位回落近三成，他現正積極考慮在當地置業。

雖然北京及新加坡樓價均沒有打入Demographia上述十大最難負擔城市排名榜，原因包括內地城市不在統計之列，而新加坡七至八成居民住在由政府興建、低價發售的組屋，故整體樓價屬可負擔，惟星洲私樓價格仍位居世界前列。李偉榮亦曾經在北京及新加坡居住一段長時間，惟同樣沒有在當地置業，箇中原因各有不同，而暫時他亦無意在兩地買樓。

星住宅供應足 投資價值遜港

李偉榮早年曾被國際出版社派駐新加坡工作一段時間，在當地居住，他認為，星洲不論組屋或私樓升值潛力均不及港樓，「新加坡七至八成居民住在組屋，只要是在新加坡出生、長駐居民或持有工作簽證，便符合購買組屋的資格，故組屋的供應量十分龐大；當時我若選擇入籍新加坡，也可購買組屋，但因為入籍後子女一定要服兵役，故我沒有這樣做。既然不入籍，作為外國人，我在新加坡只可以買私樓，但私樓樓價是組屋的4、5倍，不單租金回報率不高，供應亦頗充裕，樓價只會跟隨經濟增長及通脹上升，投資價值明顯不及港樓，故我最終亦沒有在星洲買樓」。

另外，李偉榮在2004年成立天窗後，亦曾在2008年於北京開設分公司，當年每月會有1至2個星期居住在當地，但他只是向朋友租樓住，沒有買樓；即使北京樓價過去逾12年亦像悉尼般勁升數倍，惟他目前仍無意在北京置業，原因是在當地買樓收租的回報料有限，「當年朋友與我在北京一起逛街，見到新盤售樓處，僅考慮兩小時便以約300萬元人民幣買入朝陽區一個600多方呎的單位，收樓後他租給我，月租約1萬元人民幣；我的朋友現仍持有該物業，樓價亦已升至約1000萬元人民幣，但據我了解租金收入仍然不高，而且要找到好租客亦不容易」。

北京租金升幅落後樓價 回報偏低

與上述海外置業的機會均擦身而過後，李偉榮於去年4月，以約100萬元令吉買入檳城一個約1200方呎的新樓單位，原因是他留意到Intel、AMD、Dell、Honeywell、Sony、Motorola和HONDA等多間美國及日本高科技或製造商公司均在當地設工廠，去年其外商直接投資勁升數倍，該馬來西亞北部城市被稱為東方矽谷，帶動樓價向好，「長遠來說，某一城市的經濟表現將決定當地的樓價升幅，我相信在未來一段時間檳城的GDP規模可以翻一番，樓價因此亦會水漲船高」。

檳城樓可按八成 租金夠供樓

李偉榮向馬來西亞的渣打銀行借入八成按揭、購入上述現樓單位，斥資逾10萬令吉裝修，不久成功租出，現時每月租金約3000令吉，已足夠他繳付每月按揭供款，成功實現「租客代供樓」的理想置業模式，他擬日後在當地再加碼買多一間物業作自住退休之用。

明報記者 葉創成

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