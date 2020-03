天窗創辦人李偉榮：海外置業採5R及ARE法則

【明報專訊】曾較長時間在本港、悉尼、新加坡及北京等幾個亞太區樓價最貴的城市居住和工作的天窗文化集團行政總裁及創辦人李偉榮,研究出一套「5R」樓市投資法則,包括擴大選擇範圍(Re-mapping your property scope)、明辨要點(Remebering the basics)、嚴選地區(Researching the prime area)、舉家移居(Relocating your family)及創業營商(Re-inventing your business success),再考慮升值潛力(Appreciation potential)、租金回報(Rental return)及匯率(Exchange rate)3個「ARE」因素,他於1990年代在本港買入自住物業至今後,去年亦斥資100萬令吉(約180多萬港元)在被譽為「東方矽谷」及有望成為「亞洲溫哥華」的馬來西亞檳城置業作第二家園。