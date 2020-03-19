本月新盤24宗撻訂 已超上月全月

Venezia特色戶呎售1.8萬 可提前入住

據御半山II期成交紀錄冊顯示，新近連錄3宗撻訂，其中2B座20樓G室，實用447方呎2房間隔，原於去年6月以766.74萬元售出，若按買家當時採用的付款辦法，以樓價7%計料損失53.7萬元訂金；另一撻大訂單位為2A座17樓A室，同於去年6月以676.93萬元售出，以樓價5%計，料買家損失33.8萬元訂金。另2A座26樓D室，今年3月以647.77萬元售出，買家新近撻訂料遭沒收5%訂金32.3萬元；3名買家合共遭沒收約120萬元。另外，新地同系已屆現樓的元朗錦田 PARK YOHO Venezia，透過招標售出7A座15樓A室，屬實用面積1013方呎連平台和天台特色戶，成交價1853.79萬元、實呎1.83萬元。成交紀錄冊顯示，買家除獲最長360日長成交期及提前入住優惠外，另可獲一籃子回贈優惠，最高獲19.5%回贈。

OCEAN MARINI次輪暫收1500票

另會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周6將開展第二輪銷售推出102伙，市場消息指，項目累積收約1500票，超額約13倍；今批單位折實價680.3萬至1695.1萬元，整批折實平均15,679元，預計可套現、折實價計9.6億元。

WEST PARK擬推連天台特色戶

興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK，今年1月開售至今累沽34伙，套現2.4億元，平均呎價2.01萬元，最新售出21樓C室，成交價694萬元，實呎20848元，發展商稍後將推出連天台特色戶。