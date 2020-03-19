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香港地產

嘉熙開放式9500元租 業主回報不足2厘

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，住宅租金亦跟隨下跌。新盤林立的大埔白石角，近日有不少放租盤於市場放盤，令區內租金受壓；市場消息稱，區內新入伙嘉熙，屋苑10座中層B室，屬實用249方呎開放式戶，新近以月租9500元租出，為區內罕見有單位以月租低於1萬元租出，實呎租38元。

代理指出，上述嘉熙業主於2018年以578萬元購入單位，在未扣除管理費等使費前，租金回報僅約1.97厘。

維港頌兩房減價24%後 呎租49元

另利嘉閣分區經理梁澄江表示，北⻆半新盤維港頌，新近錄得6座低層D室租賃成交，單位實用573方呎兩房間隔、可望海景，業主去年12月放租，至近日以月租2.8萬元租出，較原叫價3.7萬元低9000元或24%，呎租49元；業主2017年4月，以約1626.7萬元購入單位，享租金回報率2.1厘。

元朗區方面，中原副區域營業經理王勤學表示，區內屋苑PARK YOHO Genova 29座中高層D室，實用647方呎3房間隔，新近以1.6萬元租出，實呎租金約25元，月租價錢低市價5%；業主2017年以804萬元購入單位，現享租金回報率2.4厘。

至於二手買賣，青衣於疫市錄得創高價成交；美聯高級分區營業經理黃淑賢表示，青衣居屋青泰苑A座中層3室，實用401方呎兩房間隔、可望海景，新近以590萬元易手（自由市場），呎價14,713元，創屋苑呎價新高紀錄；原業主1999年以138萬購入上址，當時單位已補地價，現帳面賺452萬元或約3.3倍。

青泰苑自由市場對上一次錄得高價成交紀錄，為D座低層10室於去年4月所創，單位實用401方呎，成交價578萬元，呎價14,414元，即是次最新成交價、呎價均較舊紀錄高2%。

青泰苑已補價兩房呎售1.47萬創新高

美聯首席高級營業經理劉世華表示，將軍澳天晉2期2B座高層A室，以1222萬元易手，單位實用703方呎3房間隔，實呎17,383元；據了解，是次連租約成交，單位2017年7月以2.55萬元租出，其後曾續租，新買家未能睇樓，原業主同意低市價約5%將單位售出；原業主2013年以915萬元購入上址，帳面升值307萬元或34%。

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