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COACH沽觀塘商廈全層 呎價1.1萬重返7年前

【明報專訊】受反修例風波、新型冠狀病毒肺炎疫情的雙重因素打擊，本港零售市道再遇冷鋒，有零售商以低價沽出手持物業；市場消息稱，美國輕奢侈品牌COACH，最新以呎價約1.1萬元售出觀塘商廈絲寶國際大廈一個全層單位，呎價重返7年前價位，惟對比10年前購入價，帳面仍勁賺8370萬元。

市場消息稱，今次COACH售出的絲寶國際大廈全層單位位處中層，建築面積1.8萬方呎，以成交價約1.852億元計，呎價約1.1萬元。資料顯示，同座高一層、面積相同的全層單位，於2013年同以約1.852億元售出，呎價同約1.1萬元，今次COACH沽貨，呎價重回7年前水平。

不過，據土地註冊處資料顯示，COACH是於2010年透過COACH INTERNATIONAL LIMITED名義入市，當年作價1.015億元，持貨10年帳面獲利8370萬元或82%。

港鐵商場中小型租戶4月減租五成

此外，中區甲級商廈租金亦大幅回落。代理消息稱，美國銀行中心一個高層單位，面積約2435方呎，最新以月租約11萬元租出，呎租約45元。雖然相較該廈早前錄得近年最低呎租42元為高，但據知該單位對上一張租約，呎租約為67元，今次租金較上張租約回落22元或33%。

另一方面，新型冠狀肺炎疫情下，多家公司均為旗下商戶提供租金特別安排；港鐵（0066）表示，有見近月新型冠狀病毒疫情，對香港社會各界造成極大挑戰，決定延續對商戶提供的支援措施以共渡時艱，繼早前宣布向全綫車站，以及旗下商場的中小型租戶，提供2月及3月租金寬減措施後，現時決定延續援助措施，中小型租戶可繼續獲減免4月一半租金，之後亦會繼續按個別情况，為大型租戶提供適切支援。

另華懋旗下荃灣如心廣場商場一、二期8間食店及如心海景酒店「如粵滬中菜廳」，推出免費外賣速遞服務，在3月20日至6月19日期間，荃灣西11個屋苑的住戶，凡以電子貨幣點餐滿50元或以上，即可享用免費外賣速遞服務。

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