話你知：「龍牀盤」最細單位128呎

去年劈價逾三成後熱賣

菁雋位於屯門青棉徑2號，亞洲聯合基建等在2014年5月以2.328億元投得上述官地，當時每方呎樓面地價1530元；2017年7月，「舖王」鄧成波家族以約12億元從亞洲聯合基建等手上，購入菁雋全幢物業，一度計劃打造成長者銀齡項目。到2018年5月，佳源國際（2768）與鄧成波建立合營公司，以9.38億元收購菁雋7至12樓、15至21樓住宅部分，以及3樓會所及6樓機房的部分，令項目業權再度易手。

「十優港姐」麥明詩家人亦入市

佳源等於2018年底以平均實呎16,937元、貴絕屯門新盤姿態推出，惟首輪銷售僅沽出2伙，至去年7月突擊出招新增22%直減折扣，部分單位更減價逾三成，以128方呎迷你戶折實入場費173萬元起、屬近年新盤入場費最低作招徠，引起市場很大迴響，就連「十優港姐」麥明詩及其兄長，亦以約620萬元連購項目3伙作收租之用，而全盤356個單位，於短時間內沽出約95%，惟去年10月至11月，卻錄得約10宗撻大訂，估計與買家財務及承做按揭有困難未能上會有關。