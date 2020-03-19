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菁雋小業主投訴交樓半年 執漏緩慢 賣方：疫情影響物流 本月加快工程

【明報專訊】內房佳源國際（2768 ）與「舖王」鄧成波持有的屯門「龍牀盤」菁雋，去年7月以突擊劈價作招徠重新銷售，雖然紅盤高開成市場熱話，但有收樓小業主指項目入伙半年後，賣方仍未完成執漏，部分單位更出現門框裝歪、露台生鏽、甩磚、浴室漏水等問題，有業主聲稱要自費租酒店暫住。協助該批小業主的區議員引述賣方書面回覆指疫情令物流運輸受影響，令執修工作受阻延，但本月會積極進行執漏工程。

明報記者 張允亭

協助該批小業主的屯門區議員張可森及黃丹晴表示，菁雋去年9月陸續入伙，估計目前仍有逾百宗待執修個案；他們指出，已獲賣方回覆，表示項目自交樓以來，已派同事向提出執修的業主聯絡跟進，現時已有三分之一提出執漏的單位完成執修工程，並已獲業主簽名確認。不過，部分單位仍未完成執修是由於早前臨近歲晚，加上1月新型冠狀病毒肺炎疫情出現，引致材料供應暫停，執修工程無法進行，現正計劃本月內繼續處理執修工程。

小業主：未能收樓 現要租樓住

去年以近300萬元購入一個開放式單位的梁先生向傳媒表示，自今年1月中收樓時，發現單位出現地磚鬆脫、洗衣機喉管不能接駁等問題，曾向管理處反映，惟管理處回覆「會幫忙轉介到維修部跟進」後就再無跟進。梁先生稱，目前需要租樓住，但每月涉約800元的管理費要照樣支付。

菁雋另一個開放式單位業主曾太，自去年10月收樓，按時遞交執漏清單予管理處，並輪候執修，至今年1月發現單位浴室假天花出現生鏽。曾太表示，新冠肺炎疫情下，擔心涉廁所水滲漏問題，產生安全風險，故同時通知賣方及管理處，雖然獲優先處理，惟最終亦延至3月初才獲維修。

記者到單位現場視察，假天花滲水情况已改善，惟單位牆身及玻璃的花痕、污漬、櫃門不對稱、門框歪等問題仍待處理。至於屬大廈公用設施的升降機，亦見有玻璃裂痕，惟未見張貼告示以提醒住客小心。

據悉，有部分已執修的單位需再次執漏，曾太表示：「有高層住戶反映，入住不久單位已爆糞渠。」有業主已作最壞打算，若相關執漏仍未獲處理，將會自費維修，再通過小額錢債處向賣方追討相關款項。

商場部分去年起已物色租戶進駐

張可森及黃丹晴除促請賣方盡快安排執漏外，同時應盡快啟用項目的停車場、商場及安老設施。賣方回應稱，停車場爭取盡快開放，商場部分由去年起已經積極物色合適租戶。本報記者昨日就事件向賣方陞域集團主席鄧耀昇查詢，惟截稿前未獲回應。

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