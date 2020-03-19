菁雋小業主投訴交樓半年 執漏緩慢 賣方：疫情影響物流 本月加快工程

明報記者 張允亭

協助該批小業主的屯門區議員張可森及黃丹晴表示，菁雋去年9月陸續入伙，估計目前仍有逾百宗待執修個案；他們指出，已獲賣方回覆，表示項目自交樓以來，已派同事向提出執修的業主聯絡跟進，現時已有三分之一提出執漏的單位完成執修工程，並已獲業主簽名確認。不過，部分單位仍未完成執修是由於早前臨近歲晚，加上1月新型冠狀病毒肺炎疫情出現，引致材料供應暫停，執修工程無法進行，現正計劃本月內繼續處理執修工程。

小業主：未能收樓 現要租樓住

去年以近300萬元購入一個開放式單位的梁先生向傳媒表示，自今年1月中收樓時，發現單位出現地磚鬆脫、洗衣機喉管不能接駁等問題，曾向管理處反映，惟管理處回覆「會幫忙轉介到維修部跟進」後就再無跟進。梁先生稱，目前需要租樓住，但每月涉約800元的管理費要照樣支付。

菁雋另一個開放式單位業主曾太，自去年10月收樓，按時遞交執漏清單予管理處，並輪候執修，至今年1月發現單位浴室假天花出現生鏽。曾太表示，新冠肺炎疫情下，擔心涉廁所水滲漏問題，產生安全風險，故同時通知賣方及管理處，雖然獲優先處理，惟最終亦延至3月初才獲維修。

記者到單位現場視察，假天花滲水情况已改善，惟單位牆身及玻璃的花痕、污漬、櫃門不對稱、門框歪等問題仍待處理。至於屬大廈公用設施的升降機，亦見有玻璃裂痕，惟未見張貼告示以提醒住客小心。

據悉，有部分已執修的單位需再次執漏，曾太表示：「有高層住戶反映，入住不久單位已爆糞渠。」有業主已作最壞打算，若相關執漏仍未獲處理，將會自費維修，再通過小額錢債處向賣方追討相關款項。

商場部分去年起已物色租戶進駐

張可森及黃丹晴除促請賣方盡快安排執漏外，同時應盡快啟用項目的停車場、商場及安老設施。賣方回應稱，停車場爭取盡快開放，商場部分由去年起已經積極物色合適租戶。本報記者昨日就事件向賣方陞域集團主席鄧耀昇查詢，惟截稿前未獲回應。