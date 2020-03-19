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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：政府有所作為 失業率可降

【明報專訊】財政司長陳茂波預早通知最新一份報告，大家可以睇到失業率創9九年新高，似乎很驚人，但再想一想，財爺的意思是失業率比2011年還要低，還不是太壞的事，我估計失業率仍然不會高過4%，結果是3.7%。不過，情况如果繼續下去，而政府又不作為的話，失業率會持續上升，如果超過5%的話，可以說失守第一道防線，而且還會繼續失守下去，失業率會不斷上升，所以，第一道防線是很重要。

如超5% 將失守第一道防線

有人話失業率4%應該是第一道防線，政府應死守這條防線，我同意他的說話，但政府是沒有可能守得住4%，如果以此為第一道防線，恐怕今個月就會失守，數字其實是沒有變化，但心理就受到影響。倒不如以失業率5%作為第一道防線，政府如果有所作為的話，是可以守得住這道防線直至經濟回穩。

不少話政府已經非常有所作為，不但派錢剌激消費，而且資助某些行業。老實說，政府派錢是被政治形勢所逼，如果政府可以揸主意，我估計一定唔會派錢，但現時唔派都派咗，唔好講返轉頭。至於資助某些行業，根本是細眉細眼，不但幫助不大，而且不能夠阻止失業率上升。

資助部分行業 只細眉細眼

其實要阻止失業率上升有兩個方法，第一是鼓勵多些人做生意，多人做生意自然會請多些職員，減少失業人數，失業率自然會下降，但以現在這個環境，根本沒有人投資做生意。所以，這個方法雖然有效，但不切實際。

第二個方法當然是希望現在做緊生意的人不要放棄，政府資助某些行業亦是出於這個原因，但這些資助並不足夠，只是令生意人稍遲一些放棄。最好方法就是要生意人自己支持自己，最簡單直接就是放寬逆周期措施，令到有物業的生意人可以利用他們的樓宇取得額外資金繼續營運，這個方法亦要急於進行。否則，那些人見經濟環境不佳，就不會利用自己擁有物業取得額外資金繼續做生意，少了一些人做生意，失業率自然會上升。

最後，大家會發覺，香港失業率是否會繼續上升的決定權竟然在政府手上，如果政府沒有作為的話，大家應該打定輸數。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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