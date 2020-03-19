張兆聰：美債息急飈 刺激經濟反添壓

美股周二晚反彈1000點，但市場繼續日升日跌的走勢，美股期貨昨日亞洲早市已跌3％，但在A股上升的支撐下，港股早市仍能偏穩微升，部分前期強勢股也有頗大幅度的反彈。但午後市場突然風雲變色，美股期貨熔斷，港股沽盤湧現。午後網上流傳一篇文章，指大量風險平價基金面臨爆倉危機，甚至連橋水也無法倖免。

高息債流動性不足 難應付大額贖回

金融市場動盪總會有不少傳聞，但各類金融資產已累積很大跌幅，而風險平價基金資訊透明度也高，不同基金在本月均錄得重大損失，但暫時未看到主流財經媒體報道它們出現了流動性問題。再說，以標普多元資產風險平價指數為例，年初至今跌約14.6％，還跑贏標普500指數的下跌21.7％。

當然，風險平價基金是否出現爆倉和流動性問題，關鍵在於其槓桿水平、所持有的資產的可變現能力。現在企業債、高息債市場流動性不足，若有大額贖回（該網上文章指沙特為首的主權基金正在贖回）或無法應付。近期也見石油ETF、個別新興市場ETF也出現無法準確追蹤基準資產走勢。但這個問題不是風險平價基金獨有，只有各國政府和央行才能解決。

抗疫刺激方案 公共財政岌岌可危

筆者昨日指市場會對財政刺激有正面反應，暫不會太重視中長期的公共財政問題，但結果卻非如此。美國國債息率飈升，歐洲多國亦跟隨，意大利10年期債息一度迫近3厘，這可是歐債危機時才會出現的水平。意大利去年底止債務佔GDP已達到134.7％，一方面疫情令經濟陷入停頓，政府收入大減，另一方還要抗疫和推出財政刺激方案，令公共財政岌岌可危。該國國債違約掉期價差在周二已升至264點子，一旦升破300點子，將會進入危險水平。

美國的情况也值得關注。美國國債佔GDP比率約107％，絕對準平來看暫時風險不大。但問題是特朗普治下，國家財政紀律蕩然無存，全面就業時也錄得高達1.3萬億美元財赤，現在還要派錢救市，負債水平急升速度值得市場關注。投資者也以腳來投票，即便市况動盪也拋售美國國債。

新興市場或現股匯雙殺

現時全球公債息率普遍低於當地通脹，實際收益率為負數。但礙於利率仍在走低有升值潛力，資金也難找其他出路，投資者也未有表達不滿。但市場非常擔心疫情會引發資產負債表式的漫長衰退，財政赤字會持續擴大，令持有債券變得更不合理。筆者認為美國債息大幅上升是否個初步警號，若各國政府繼續加碼財政刺激，債息上升壓力會愈來愈大。在這設局下，市場的順位選擇是美元，歐元次之，新興市場則敬而遠之。事實上，很多新興市場如墨西哥、印尼、菲律賓、南非等都已處於危機狀態，出現股匯雙殺。

[張兆聰 還看今朝]