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李曉佳：人人恐懼我貪婪 北水撈盡全球貨

【明報專訊】人人都聽過股神巴菲特名句「人人恐懼時我貪婪」，但敢付諸實行且成功掌握好時機的恐怕萬中無一。在美股「飛流直下三千點」之際，確有一批人高呼「我買股了」。不要誤會，筆者說的是俗稱「北水」的內地投資者。

港股通18天淨流入歷來最急

從港股通連續淨流入18天，到內地QDII（合格境外機構投資者）基金被爆買以至要限購，他們是真正做到恐懼時貪婪。在巴菲特單月損手800億美元之際，內地投資者要趁機「撈全球的底」，搶奪全球各類資產的話語權，而且這場角力遠未完結，甚或僅僅只是開端。

港股通連續淨買入18天，不算最長，但卻是歷來最急的。去年底11月至今年1月曾經連續流入46日，2017年底牛市時亦曾現連續流入50天，但今次北水在18天累計淨買入金額達1085億元，即日均60億元，而去年底及2017年的連續淨流入，日均都只有21億元。

更加火熱的是QDII基金，當環球共同基金或ETF都面臨愈跌愈多贖回的惡性循環時，QDII基金竟成異數。據內媒統計，上周約有95%的QDII基金回報下跌，其中不少更有雙位數跌幅，但這些基金不但沒有遭遇贖回潮，更獲爆買以至要限購。

過去兩周，曾經宣布調整大額申購的包括南方基金旗下的南方原油、廣發基金旗下廣發納斯達克100、大成基金旗下的大成標普500等權重、易方達基金旗下的易方達原油、易方達標普消費品等。

爆買QDII基金 終要限購

而在環球股、匯、債、油、金皆跌的「盛况」下，這批投資者幾乎都是一買入就坐艇，但他們展現出買賣A股時所沒有的耐性，竟一心要趁這次股災撈底。

北水連日淨買入港股，相信便是基於QDII基金被爆買的情况。中金的報告指出，根據南向資金主要增持個股特徵（增持最多的港股集中在建行、騰訊、工行、中行），認為港股通近期大幅淨流入是受機構資金驅動，特別相對偏長線的機構，例如保險、社保及公募基金等。

金融市場如是，實體經濟亦到處是撈底機遇。國泰航空（0293）單月可以蝕足20億元，逼著要賣飛機套現，以其去年底可動用流動資金為200億元，及3月份起更差的經營情况來看，或者國泰的主要股東之一國航（0753），很快有出手機會。

買入即坐艇 耐性別於買A股

內媒說，「QDII基金像口罩一樣稀缺」，或者誰戴上口罩，誰就能笑到最後。雖然在股災中撈底，隨時未真正見底已投降。然而若中國資金真的成功捕捉到時機，該是「中國欠全世界一句感謝」了。

[李曉佳 財經澡堂]

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