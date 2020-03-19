趙海珠：央行急速救市 外幣全線走弱

德封關後 消費料更疲弱

美國聯儲局繼將官方利率降至0至0.25厘後，總統特朗普周二宣布推出1萬億美元刺激經濟方案，部分美國人或會獲現金援助，融資困難的企業亦會獲得短期資金應急，有關方案雖然仍有待國會審批，但受消息刺激，美股周二反彈逾千點，美匯指數亦重上最高99.83水平。

英鎊近日表現未如人意

在美元反彈下，歐元兌美元跌至1.10水平，最低見過1.0953。德國周二公布的消費者信心指數跌至2008年金融海嘯後新低，相信數字會隨着德國關閉邊境、學校、商舖及公共設施而繼續惡化。我們初步認為歐元兌美元應該能夠守穩1.0940至1.0950的支持水平，假若失守的話，匯價或會重新下試1.0875。

另一隻歐洲貨幣英鎊近日表現未如人意，匯價一度跌穿1.20水平，為2019年9月以來最低。英國周二公布了一系列表現參差的勞工市場數據，雖然平均周薪有所提升，但失業率同時向上。隨着疫情在歐洲各地繼續擴散，預料失業數字未來會繼續上升；同時首相約翰遜處理疫情態度較為寬鬆，對英國經濟或會帶來更大影響。英鎊兌美元即市支持位約處於1.1950。

商品貨幣或進一步走軟

至於商品貨幣在近日各國央行的救市中跌勢慘重，澳元兌美元跌至16年新低，美元兌加元因為油價大幅下滑而升至4年新高1.4276，紐元亦跌穿60美仙水平。

而隨着前澳紐加三家央行都大幅減息，並推出多項刺激經濟措施，其中新西蘭的刺激方案更佔其國內生產總值4%，包括對國民的薪金及收入援助、減稅及醫療投資等。

我們預料除非油價大幅反彈，又或市場避險情緒減退，否則商品貨幣仍有機會進一步走軟。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]