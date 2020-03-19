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趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：央行急速救市 外幣全線走弱

【明報專訊】環球股市經歷了動盪的一周，特別是美國股市，每天上落一二千點似乎已成習慣；外匯市場的波動同樣不遑多讓，不少外幣跌至2008年金融海嘯後新低，各國央行陸續減息及推出不同的刺激措施以應對新型冠狀病毒疫情對經濟的影響。

德封關後 消費料更疲弱

美國聯儲局繼將官方利率降至0至0.25厘後，總統特朗普周二宣布推出1萬億美元刺激經濟方案，部分美國人或會獲現金援助，融資困難的企業亦會獲得短期資金應急，有關方案雖然仍有待國會審批，但受消息刺激，美股周二反彈逾千點，美匯指數亦重上最高99.83水平。

英鎊近日表現未如人意

在美元反彈下，歐元兌美元跌至1.10水平，最低見過1.0953。德國周二公布的消費者信心指數跌至2008年金融海嘯後新低，相信數字會隨着德國關閉邊境、學校、商舖及公共設施而繼續惡化。我們初步認為歐元兌美元應該能夠守穩1.0940至1.0950的支持水平，假若失守的話，匯價或會重新下試1.0875。

另一隻歐洲貨幣英鎊近日表現未如人意，匯價一度跌穿1.20水平，為2019年9月以來最低。英國周二公布了一系列表現參差的勞工市場數據，雖然平均周薪有所提升，但失業率同時向上。隨着疫情在歐洲各地繼續擴散，預料失業數字未來會繼續上升；同時首相約翰遜處理疫情態度較為寬鬆，對英國經濟或會帶來更大影響。英鎊兌美元即市支持位約處於1.1950。

商品貨幣或進一步走軟

至於商品貨幣在近日各國央行的救市中跌勢慘重，澳元兌美元跌至16年新低，美元兌加元因為油價大幅下滑而升至4年新高1.4276，紐元亦跌穿60美仙水平。

而隨着前澳紐加三家央行都大幅減息，並推出多項刺激經濟措施，其中新西蘭的刺激方案更佔其國內生產總值4%，包括對國民的薪金及收入援助、減稅及醫療投資等。

我們預料除非油價大幅反彈，又或市場避險情緒減退，否則商品貨幣仍有機會進一步走軟。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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