劉宇亮：美救市超預期 驚多於喜

聯儲局是次決定，無論是在速度、力度還是範圍上，都大幅超出預期。

對市場而言，卻並不是驚喜，而是驚嚇。時間上而言，聯儲局不足兩周內的第二次緊急減息，其實只較既定程序提前了兩天，但效果上把原來提振市場情緒的決策，卻帶來新一輪市場波動，加深了投資者對風險的憂慮而非紓解。

救市過火 反加深投資者憂慮

相比當權者，民眾對疫情以至金融方面，信息從來都不對稱。美國當局在本星期前對疫情的輕視，卻釋放超預期的貨幣寬鬆，對市場而言視為反向信號，增加對如「雷曼2.0」潛藏的經濟金融風險的擔憂。

美國3月13日正式宣布進入「緊急狀態」，疫情的社區傳播已形成。與貨幣政策的超預期提前行動，防疫措施的滯後狀態造成的對比，從金融市場上的恐慌拋售，及超級市場的恐慌盲搶物資，可見一斑。未來兩周防疫形勢及經濟金融的不確定性，仍然面臨嚴峻挑戰。

資金流動有利人民幣資產

全球各國減息潮將進一步提速，中美息差擴大，資金流動有利於人民幣資產。國內股票市場的波動相對平穩有利；疫情上，歐美國家情况危急之時，國家主席習近平到訪武漢，暗示疫情已經受控，「戰疫」工作獲得重大勝利，對市場釋放復工復產的信心，甚至在國際社會上，對外輸出捐贈防疫裝備。經此一疫，中國在經濟金融和國際地位上，理應有所提升。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]