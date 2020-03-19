伯南克耶倫撰文 籲儲局研買企債

指銀行願採「定期拍賣工具」

文章又提到，儘管聯儲局已使其貼現窗的借貸條件更吸引，但銀行以往不大願意使用貼現窗籌集資金，以防市場以為其財務狀况欠佳。在金融海嘯期間，聯儲局加入一項「定期拍賣工具」（TAF）來解決此問題，透過TAF將資金拍賣給銀行。由於各種原因，銀行更願意採用TAF。

聯儲局早前宣布將再次引入2008年金融海嘯期間建立的「一級交易商信貸安排」（PDCF），通過被稱為一級交易商的大型金融機構提供貸款。伯南克及耶倫的文章認為，聯儲局也可研究為銀行提供一種低成本的融資工具，支援家庭和小型企業的貸款。這可能類似於英倫銀行的融資貸款計劃（FLS），以刺激信貸。

文章又指在美國財政部和國會支持下，聯儲局還可重啟「定期資產擔保證券貸款工具」（TALF）。該工具在2008年成功擴大對許多家庭和企業的信貸，在重啟後可望促進資產抵押證券（ABS）的發行。

「商業票據融資工具」吸引私貸

2008年，商業票據市場（企業獲得短期資金的途徑）被凍結，許多公司承受巨大壓力。聯儲局當時創建「商業票據融資工具」（CPFF），直接向合資格的企業提供短期貸款，吸引私人貸款人重返市場。這工具當年非但沒有虧損，更為納稅人賺錢。聯儲局日前亦宣布會重啟該措施。

文章指出，雖然央行工具無法消除疫情帶來的直接損失，但可助減輕其經濟影響，確保疫情受控後經濟能迅速反彈。

（綜合報道）

[國際金融]