經濟
國際金融

伯南克耶倫撰文 籲儲局研買企債

【明報專訊】兩名美國聯儲局前主席伯南克及耶倫在《金融時報》撰文，指聯儲局可考慮做更多事情，減輕經濟衰退的長期影響。例如像波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）最近指出，聯儲局可要求國會授權，購買有限數量的投資級別企業債。歐洲央行和英倫銀行也有這些操作。聯儲局的干預措施，將有助恢復處於巨大壓力的公司債務市場。但這些措施須審慎評估，以降低聯儲局承擔的信貸風險。

指銀行願採「定期拍賣工具」

文章又提到，儘管聯儲局已使其貼現窗的借貸條件更吸引，但銀行以往不大願意使用貼現窗籌集資金，以防市場以為其財務狀况欠佳。在金融海嘯期間，聯儲局加入一項「定期拍賣工具」（TAF）來解決此問題，透過TAF將資金拍賣給銀行。由於各種原因，銀行更願意採用TAF。

聯儲局早前宣布將再次引入2008年金融海嘯期間建立的「一級交易商信貸安排」（PDCF），通過被稱為一級交易商的大型金融機構提供貸款。伯南克及耶倫的文章認為，聯儲局也可研究為銀行提供一種低成本的融資工具，支援家庭和小型企業的貸款。這可能類似於英倫銀行的融資貸款計劃（FLS），以刺激信貸。

文章又指在美國財政部和國會支持下，聯儲局還可重啟「定期資產擔保證券貸款工具」（TALF）。該工具在2008年成功擴大對許多家庭和企業的信貸，在重啟後可望促進資產抵押證券（ABS）的發行。

「商業票據融資工具」吸引私貸

2008年，商業票據市場（企業獲得短期資金的途徑）被凍結，許多公司承受巨大壓力。聯儲局當時創建「商業票據融資工具」（CPFF），直接向合資格的企業提供短期貸款，吸引私人貸款人重返市場。這工具當年非但沒有虧損，更為納稅人賺錢。聯儲局日前亦宣布會重啟該措施。

文章指出，雖然央行工具無法消除疫情帶來的直接損失，但可助減輕其經濟影響，確保疫情受控後經濟能迅速反彈。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕企業債 聯儲局 耶倫 伯南克

上 / 下一篇新聞

騰訊料疫情打擊今季支付廣告業務 上季度盈利遜預期 母公司股價曾瀉8%
騰訊料疫情打擊今季支付廣告業務 上季度盈利遜預期 母公司股價曾瀉8%
停播火箭隊賽事 累上季廣告收入跌24%
停播火箭隊賽事 累上季廣告收入跌24%
摩通：三大業務發展符預期
摩通：三大業務發展符預期
長建派息增長歷年新低 料業務回報跌
長建派息增長歷年新低 料業務回報跌
銀行收緊按揭審批 航空零售員工高危
銀行收緊按揭審批 航空零售員工高危
恒指挫近千點 失守長期升軌 市盈率逼歐債低位 夜期曾跌穿22000關
恒指挫近千點 失守長期升軌 市盈率逼歐債低位 夜期曾跌穿22000關
外資連日淨流出A股 中金料近尾聲
外資連日淨流出A股 中金料近尾聲
舜宇遭兩大行降目標
舜宇遭兩大行降目標
瑞銀一周兩降中國GDP增長預測至1.5%
瑞銀一周兩降中國GDP增長預測至1.5%
億達舊換新債方案 提高現金補償
億達舊換新債方案 提高現金補償
疫情重挫歐洲 PRADA削派息 新秀麗純利跌四成 上市以來首不派息
疫情重挫歐洲 PRADA削派息 新秀麗純利跌四成 上市以來首不派息
藍月亮農夫山泉擬赴港上市
藍月亮農夫山泉擬赴港上市
特步純利按年升逾一成
特步純利按年升逾一成
碧桂園服務去年多賺81%
碧桂園服務去年多賺81%
祈耀年「坐正」匯控CEO 主席杜嘉祺：集團有能力應對疫情
祈耀年「坐正」匯控CEO 主席杜嘉祺：集團有能力應對疫情
內地三大航企上月客運量跌逾八成
內地三大航企上月客運量跌逾八成
鐵塔去年多賺近倍
鐵塔去年多賺近倍
六福盈警 本季恐虧損
六福盈警 本季恐虧損
美財長：考慮縮短交易時間 10年債息抽升 油金全線挫
美財長：考慮縮短交易時間 10年債息抽升 油金全線挫
英啟動3萬億「戰時」刺激方案
英啟動3萬億「戰時」刺激方案
張兆聰：美債息急飈 刺激經濟反添壓
張兆聰：美債息急飈 刺激經濟反添壓
劉宇亮：美救市超預期 驚多於喜
劉宇亮：美救市超預期 驚多於喜
趙海珠：央行急速救市 外幣全線走弱
趙海珠：央行急速救市 外幣全線走弱
李曉佳：人人恐懼我貪婪 北水撈盡全球貨
李曉佳：人人恐懼我貪婪 北水撈盡全球貨
周顯：收數是一門專業
周顯：收數是一門專業
湯文亮：政府有所作為 失業率可降
湯文亮：政府有所作為 失業率可降
菁雋小業主投訴交樓半年 執漏緩慢 賣方：疫情影響物流 本月加快工程
菁雋小業主投訴交樓半年 執漏緩慢 賣方：疫情影響物流 本月加快工程
話你知：「龍牀盤」最細單位128呎
話你知：「龍牀盤」最細單位128呎
COACH沽觀塘商廈全層 呎價1.1萬重返7年前
COACH沽觀塘商廈全層 呎價1.1萬重返7年前
嘉熙開放式9500元租 業主回報不足2厘
嘉熙開放式9500元租 業主回報不足2厘
本月新盤24宗撻訂 已超上月全月
本月新盤24宗撻訂 已超上月全月
天窗創辦人李偉榮：海外置業採5R及ARE法則
天窗創辦人李偉榮：海外置業採5R及ARE法則
檳城近港 可發展成「亞洲溫哥華」
檳城近港 可發展成「亞洲溫哥華」