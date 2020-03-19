英啟動3萬億「戰時」刺激方案

英國商界警告，限制人員流動的防疫措施，將嚴重打擊經濟，休旅行業的機構恐面臨破產。英國政府的援助計劃將在下周啟動，企業在支付租金、薪金、向供應商結賬等遇到困難，可申請資助或政府擔保貸款，而小型企業最多可獲2.5萬英鎊（約23.3萬港元）現金補助。

中小型企業可參與新的商業貸款計劃，申請最多500萬英鎊（約4700萬港元）的貸款，且頭6個月免息。大型企業則可向英倫銀行申請廉價貸款。受嚴重影響的行業，可享減稅及其他補助。若償還按揭貸款遇到困難，更可延遲還款3個月。也有英國財政部顧問稱，這方案實際執行下來，可能花4500億鎊（4.2萬億港元），幾乎相當於英國GDP的20%。

日本向基層派錢 每人870元

此外，日本《每日新聞》引述政府官員消息指，日本政府考慮向低收入或育有兒童的國民，每人發放至少1.2萬元日圓（約870港元）現金。

（綜合報道）

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