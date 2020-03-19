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美財長：考慮縮短交易時間 10年債息抽升 油金全線挫

【明報專訊】市場對全球經濟衰退的擔憂加劇，雖然美國政府擬將刺激經濟措施加碼至總值超過1萬億美元，但無助提振股市。美股三大指數期貨昨開盤前熔斷，開市後大跌。道指早段跌穿2萬點，曾跌約1400點。標普500指數1個月內第四度熔斷，納指跌逾4%。交易商預期美國財政部將發行大量長債應付大規模的刺激措施，而任何債務供應過剩，都可能導致債價下跌、孳息率上升。美國10年期國債孳息率昨曾升至1.226厘，為2月底的高位，較周一的0.65厘水平大幅上升。

歐洲疫情最嚴重的意大利，其10年期國債昨曾升穿3厘，與德國同年期的國債息差擴大至接近3.2厘。消息人士稱，意大利央行出手干預，之後意大利10年期國債孳息回落至2.68厘。市場對流動性的憂慮，刺激美元上漲。美匯指數高見100.95。英鎊兌美元昨低見1.1758，是2016年10月以來低位。金價偏軟，跌穿每盎司1500美元，跌幅超過30美元。美國財長梅努欽表示，儘管市况動盪，政府不會關閉市場，但考慮縮短交易時間。

開盤前指數期貨跌停

疫情蔓延繼續抑制原油需求，加上油組及俄羅斯的原油供應增加，令油價暴跌。紐約期油價格昨晚挫16%，跌至每桶22.6美元，創逾18年低位。布蘭特期油價格昨晚跌逾9%，跌至每桶26美元，為2003年以來最低。瑞穗分析指出，美國目前的原油出口大減，使當地的原油儲存空間可能於10周內爆滿，屆時美油價格甚至可能跌至負值。

美國政府總值逾1萬億美元的刺激計劃，爭取本周在國會通過，但當中存在變數。倘若成事，將相當於聯邦政府全年財政支出（4.7萬億美元）的兩成。梅努欽表示，會在未來兩周派錢，但未透露金額。彭博社引述消息人士指，金額至少1000美元。

擬全民派錢 傳每人至少千美元

彭博新聞報道，梅努欽向共和黨內表示，這次風險比2008年金融海嘯更嚴重，若政府不採取措施刺激經濟，美國失業率可能會攀升至20%。他強調迅速採取行動協助工人和企業的逼切性，但他不認為失業率會太高，因為刺激措施會獲通過。

暫未知特朗普政府的派錢細節，但可能參考金融海嘯引發經濟衰退後的做法。2008年通過的《經濟刺激法》，平均向每名美國人支付600美元，在短短數月內為經濟注入逾1000億美元。當時款項由美國國稅局（IRS）直接存入銀行帳戶，並以支票形式提供給其他納稅人。年收入不足以支付聯邦稅的民眾，須向IRS申報，以獲取款項。普遍經濟學家認為，這是1930年代大蕭條以來，緩和嚴重經濟衰退的最有效措施之一。

之前在政綱提出每月全民派錢1000美元的民主黨前總統參選人楊安澤，參考聯邦政府數據後指，近一半美國人表示，沒有能力支付400美元的應急開支；78%表示手停口停。國際人力資源諮詢公司Challenger, Gray & Christmas分析了美國12個州和首都華盛頓的數據，指很多餐廳和酒吧受疫情影響需要關閉，令美國餐飲業面臨失去740萬個職位。部分工人可能轉行，而一些餐飲職位可能在疫情結束後消失。

全球75%航企恐陷財困

代表全球290多家航空公司的國際航空運輸協會（IATA）警告，許多航空公司快耗盡現金，當中75%的現金不足以支付未來3個月的固定成本，令破產危機逼近。IATA估計，若全球航空業要度過今次疫情，需政府提供貸款擔保等總值1500億至2000億美元（1.17萬億至1.56萬億港元）的援助。

（綜合報道）

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