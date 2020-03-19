經濟

鐵塔去年多賺近倍

【明報專訊】中國鐵塔（0788）昨日公布全年業績，截至去年12月底止，純利錄得52.22億元（人民幣‧下同），較2018年同期的26.5億元增逾97%，每股基本盈利0.0297元；派末期息每股0.01455元，派息率由去年的55%提高至60%；EBITDA為566.96億元，按年升35.7%。鐵塔昨日股價午後一度升6%，不過其後倒跌，收報1.68元，無升跌。

疫情影響微 集團復工率逾90%

集團總經理顧曉敏昨於電話會議中表示，內地新冠肺炎疫情爆發對集團影響僅屬輕微，主要是某些小區內的基站建設因應防控措施而受阻礙。不過，他續稱，隨着集團目前的復工率超過90%，國內三大電訊商亦正全力推展5G服務，因此預期國內5G發展進度，仍然一如年初訂下的目標發展，不會因疫情而推遲。

期內集團營業收入為764.28億元，按年增長6.4%，當中以跨行業站址應用與訊息及能源經營業務收入增長最多，相關業務收入按年增70.2%至20.8億元。鐵塔去年來自三大電訊商的收入高達743.9億元，佔總收入的97.3%。集團在去年下半年的收入有輕微下滑，顧曉敏解釋，去年下半年屬「後4G時代」，市場上對4G需求減少，加上5G屬剛起步，使相關收益受壓。

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