經濟

內地三大航企上月客運量跌逾八成

【明報專訊】內地三大航空公司昨日公布2月營運數據，受新冠肺炎疫情影響，三大航企2月旅客周轉量均按年大減逾八成。其中，國航（0753）2月客運量按年減80.5%，國內、地區及國際航線客運量分別按年跌83.9%、92.4%及73.2%。

國航昨日收報5.82元，跌4.28%。截至2月底，公司退出1架A319飛機，合計運營飛機699架。國航表示，將密切關注疫情發展，加強市場研判，優化運力投放結構，強化成本管理。東航（0670）方面，其2月客運量按年下降83.74%，其中國內、地區和國際航線旅客周轉量分別下降88.47%、92.82%及73.85%。客運運力按年減少72.66%；貨郵載運量按年跌57.83%；客座率為50.28%，按年少34.24個百分點。東航表示，新冠肺炎疫情對交通運輸行業產生了極大的衝擊，旅客出行的需求和意願大幅降低，集團暫停或調整了部分航班的運營，後續將根據防控工作進展和市場需求恢復情况，調整運力投放。東航昨日收報2.86元，跌7.44%。

至於南航（1055），其2月客運量按年跌85.11%，國內、地區及國際航線客運量按年分別下降85.95%、95.92%和82.69%；期內客運運力投入按年下降73.07%，貨運運力投入減少49.76%。南航昨日收報3.38元，跌7.65%。

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