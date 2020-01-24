經濟

祈耀年「坐正」匯控CEO 主席杜嘉祺：集團有能力應對疫情

【明報專訊】匯控（0005）剛在2月才發布新一輪的業務策略及財務指標，隨即面對新冠肺炎帶來的經濟衰退，同時環球央行連番減息預計將令銀行業收入受損。匯控主席杜嘉祺昨日接受電話訪問時表示，正評估疫情對集團業務的影響，但暫時沒有計劃改變業務策略，並強調集團資產負債表及資本水平均強勁，有能力應對。

明報記者 溫藹紅

匯控昨日宣布，正式任命祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁。自去年8月前任行政總裁范寧（John Flint）離任後，祈耀年一直擔任臨時行政總裁。集團原預計用6至12個月在全球遴選繼任人，結果用7個月時間便選定了祈耀年「坐正」，並已獲得監管批准，即時生效。

暫未擬改業務策略 將維持派息

此前外電不時報道匯控正考慮其他外部人士，例如花旗集團高層Stephen Bird及皇家太陽聯合保險行政總裁Stephen Hester，又曾有報道指，意大利裕信（UniCredit）行政總裁Jean Pierre Mustier拒絕了匯控的邀請。杜嘉祺昨日承認集團有評估過其他外部人選，有部分人選亦很出色，但集團沒有被任何人拒絕過，因集團最終只給出一個邀請，就是給祈耀年，而他亦接受了。杜嘉祺指正式任命行政總裁人選，達成了去年定下的兩大任務之一，而接下來是與祈耀年共同達成各種業務策略，包括維持資本水平及降低成本等目標。

指環球央行連環減息正確

他承認，自上月公布未來業務策略後，至今幾星期全球經營狀况因新型冠狀病毒而變得更具挑戰，集團現時仍在收集資訊以評估疫情對業務的影響，暫時未有更改業務策略的想法，包括派息政策等仍會維持。

環球央行連環減息，無論英倫銀行或金管局亦放寬了逆周期緩衝資本，並鼓勵銀行多向中小企及實體經驗借貸。杜嘉祺指出，環球央行作出了正確的決定，增加了市場流動性，而匯控會向更多的中小企借貸，支持集團的客戶，而集團有足夠的資本及強勁的資產負債表去服務客戶。

強調現無集資需要

匯控股價今年以來一直大跌，早前更曾低見42元，杜嘉祺指出，股價下跌並非集團獨有現象，全球的同業股價都下行。他亦強調，集團現時無集資需要。匯控昨日在港倒跌0.89%，收報44.55元。

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