經濟

碧桂園服務去年多賺81%

【明報專訊】近期大幅回吐的物管股陸續公布業績，行業「龍頭」碧桂園服務（6098）去年純利升81%至16.71億元（人民幣‧下同），每股基本盈利為0.6273元，派末期息每股0.1514元，按年升78.3%。去年收入升1.06倍至96.45億元，毛利率跌6.1個百分點至31.6%。

市場關注新冠疫情下，內地物管行業的發展。碧桂園服務執董兼總經理李長江表示，疫情是突發事件，讓社會、業主發現了物管的價值及帶來發展機會，消費金額更以億元計算。至於抗疫相關開支不納入預算內，估計開支每日超過50萬元，不過政府提供的稅務優惠及補貼將可以彌補部分成本。

談到併購，碧桂園服務指行業目前十分分散，但在疫情爆發下會帶來收購機會，以集團手頭現金，除非目標規模屬「超大型」，否則都足夠應付。現在每年涉及併購的資訊很多，公司會審慎審視目標公司能否幫助公司加強核心競爭力，包括主營業務及增值服務。至於2020年的發展目標，集團預期收費面積增長不少於9000萬平方米，合約面積則按情况而定。

談到公司會否提高派息比例，首席財務官黃鵬指出，將現金投放在業務發展上可創造更大的價值，但強調會嚴格遵守承諾的派息比例，並維持不低於25%分派比率。

相關字詞﹕抗疫 收併購 業主 新冠肺炎 物管股 碧桂園服務

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