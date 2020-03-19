藍月亮農夫山泉擬赴港上市

另一家擬來港上市的是內地洗衣液品牌藍月亮，IFR引述消息稱，藍月亮計劃今年在香港融資10億美元（約78億港元），知情人士表示，預計中金和花旗將參與今次IPO，而藍月亮亦計劃於其後增加多一家投行參與。據藍月亮官網，其品牌已實現連續10年中國洗衣液市場綜合佔有率第一。

新股建中每手賺480元 奇士達潛水

昨日共有兩隻新股掛牌，但表現各異。建築服務提供商建中建設（0589）開市即潛水，報1.45元，較招股價1.65元低12%，不過之後重上招股價，曾高見2.31元，收市報1.89元，仍較招股價高出14.5%，以每手2000股計，不計手續費每手賺480元。

至於玩具智能車模製造商奇士達（6918）開市報1.1元，較招股價1.38元低20%，之後一直潛水，收報0.9元，跌35%，每股帳面蝕960元。集團投資者關係顧問黃馨逸表示，公司廠房所在的汕頭市屬疫情低風險地區，多日未有確診病例，旗下汕頭工廠開工人數和訂單正常，產能仍需時恢復，但認為對全年影響不大。