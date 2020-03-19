經濟

藍月亮農夫山泉擬赴港上市

【明報專訊】據路透社旗下IFR報道，兩家內地民企擬赴港上市，其中內地飲用水和飲料生產商農夫山泉已向中證監提交來港上市申請，預期集資最多10億美元（約78億港元）。另據中證監網站顯示，農夫山泉的境外首次公開發行股票（IPO）申請資料，已於3月17日獲接受。

另一家擬來港上市的是內地洗衣液品牌藍月亮，IFR引述消息稱，藍月亮計劃今年在香港融資10億美元（約78億港元），知情人士表示，預計中金和花旗將參與今次IPO，而藍月亮亦計劃於其後增加多一家投行參與。據藍月亮官網，其品牌已實現連續10年中國洗衣液市場綜合佔有率第一。

新股建中每手賺480元 奇士達潛水

昨日共有兩隻新股掛牌，但表現各異。建築服務提供商建中建設（0589）開市即潛水，報1.45元，較招股價1.65元低12%，不過之後重上招股價，曾高見2.31元，收市報1.89元，仍較招股價高出14.5%，以每手2000股計，不計手續費每手賺480元。

至於玩具智能車模製造商奇士達（6918）開市報1.1元，較招股價1.38元低20%，之後一直潛水，收報0.9元，跌35%，每股帳面蝕960元。集團投資者關係顧問黃馨逸表示，公司廠房所在的汕頭市屬疫情低風險地區，多日未有確診病例，旗下汕頭工廠開工人數和訂單正常，產能仍需時恢復，但認為對全年影響不大。

相關字詞﹕建中建設 奇士達 藍月亮 農夫山泉 新股上市

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