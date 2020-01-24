經濟

疫情重挫歐洲 PRADA削派息 新秀麗純利跌四成 上市以來首不派息

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續擴散，歐洲更成重災區，兩家昨日公布業績的歐洲企業意大利奢侈品牌PRADA（1913）及新秀麗（1910），均指出考慮現時疫情的不確定因素後削減派息，其中PRADA宣布派每股0.02歐元股息，按年大減66.6%；新秀麗更是上市以來首次不派息。

明報記者 蕭嘉聰

PRADA指出，公布財務報表時全球大流行病仍然持續，稱「考慮相關不確定因素有關的後果後」，建議派發0.02歐元股息，按年大減66.6%，同時亦低於市場預期的0.07歐元。業績方面，PRADA去年純利為2.56億歐元，按當前匯率計按年升24.5%，收益淨額為32.26億歐元，按當前匯率計增加2.7%。各個地區當中，中東及亞太區的銷售淨額錄得跌幅，其中亞太區按年減少1.7%至101.7億歐元，但仍是集團第二大市場。集團指出，受香港社會動蕩影響，亞太區零售渠道按固定匯率計償售額減少3.7%，不計及香港影響（即剔除香港現行及可比較期間的零售銷售淨售淨額），亞太區零售銷售淨額按固定匯率計上升2.9%。

PRADA又稱，今年初至1月底業務表現十分正面，但新型肺炎爆發影響增長趨勢，現時難以預測傳染病的發展，相信會對今年業績產生負面影響，將透過彈性供應鏈及精簡架構，實施全面應急計劃減輕有關影響。

新秀麗主席Timothy Charles Parker指出，集團去年經歷自2011年上市以來最重大的挑戰，營業額及盈利均承受沉重壓力。今年初的新冠肺炎觸發全球衛生緊急事故，對環球旅遊業造成衝擊，由於短期前景仍然不明朗，仍未知對集團本年度餘下時間的影響，董事會決定不派發股息，稱當疫症影響減退時，會恢復以往的慣例，建議每年向股東作出現金分派。集團去年同期派息0.0873美元。

新秀麗：短期前景仍不明朗

新秀麗全年純利按年減少44%至1.325億美元，銷售淨額亦減少4.2%至36.39億美元，每股基本盈利0.093美元。集團指出，疫情首先影響大中華地區，包括中國春節假期的高峰期時自營店暫時關閉，現時已蔓延其他重要市場，包括亞洲其餘地區、歐洲和北美洲，加上供應鏈受打擊，料今年首季及餘下時間將影響。

相關字詞﹕新秀麗 奢侈品牌 供應鏈 旅遊業 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

騰訊料疫情打擊今季支付廣告業務 上季度盈利遜預期 母公司股價曾瀉8%
騰訊料疫情打擊今季支付廣告業務 上季度盈利遜預期 母公司股價曾瀉8%
停播火箭隊賽事 累上季廣告收入跌24%
停播火箭隊賽事 累上季廣告收入跌24%
摩通：三大業務發展符預期
摩通：三大業務發展符預期
長建派息增長歷年新低 料業務回報跌
長建派息增長歷年新低 料業務回報跌
銀行收緊按揭審批 航空零售員工高危
銀行收緊按揭審批 航空零售員工高危
恒指挫近千點 失守長期升軌 市盈率逼歐債低位 夜期曾跌穿22000關
恒指挫近千點 失守長期升軌 市盈率逼歐債低位 夜期曾跌穿22000關
外資連日淨流出A股 中金料近尾聲
外資連日淨流出A股 中金料近尾聲
舜宇遭兩大行降目標
舜宇遭兩大行降目標
瑞銀一周兩降中國GDP增長預測至1.5%
瑞銀一周兩降中國GDP增長預測至1.5%
億達舊換新債方案 提高現金補償
億達舊換新債方案 提高現金補償
藍月亮農夫山泉擬赴港上市
藍月亮農夫山泉擬赴港上市
特步純利按年升逾一成
特步純利按年升逾一成
碧桂園服務去年多賺81%
碧桂園服務去年多賺81%
祈耀年「坐正」匯控CEO 主席杜嘉祺：集團有能力應對疫情
祈耀年「坐正」匯控CEO 主席杜嘉祺：集團有能力應對疫情
內地三大航企上月客運量跌逾八成
內地三大航企上月客運量跌逾八成
鐵塔去年多賺近倍
鐵塔去年多賺近倍
六福盈警 本季恐虧損
六福盈警 本季恐虧損
美財長：考慮縮短交易時間 10年債息抽升 油金全線挫
美財長：考慮縮短交易時間 10年債息抽升 油金全線挫
英啟動3萬億「戰時」刺激方案
英啟動3萬億「戰時」刺激方案
伯南克耶倫撰文 籲儲局研買企債
伯南克耶倫撰文 籲儲局研買企債
張兆聰：美債息急飈 刺激經濟反添壓
張兆聰：美債息急飈 刺激經濟反添壓
劉宇亮：美救市超預期 驚多於喜
劉宇亮：美救市超預期 驚多於喜
趙海珠：央行急速救市 外幣全線走弱
趙海珠：央行急速救市 外幣全線走弱
李曉佳：人人恐懼我貪婪 北水撈盡全球貨
李曉佳：人人恐懼我貪婪 北水撈盡全球貨
周顯：收數是一門專業
周顯：收數是一門專業
湯文亮：政府有所作為 失業率可降
湯文亮：政府有所作為 失業率可降
菁雋小業主投訴交樓半年 執漏緩慢 賣方：疫情影響物流 本月加快工程
菁雋小業主投訴交樓半年 執漏緩慢 賣方：疫情影響物流 本月加快工程
話你知：「龍牀盤」最細單位128呎
話你知：「龍牀盤」最細單位128呎
COACH沽觀塘商廈全層 呎價1.1萬重返7年前
COACH沽觀塘商廈全層 呎價1.1萬重返7年前
嘉熙開放式9500元租 業主回報不足2厘
嘉熙開放式9500元租 業主回報不足2厘
本月新盤24宗撻訂 已超上月全月
本月新盤24宗撻訂 已超上月全月
天窗創辦人李偉榮：海外置業採5R及ARE法則
天窗創辦人李偉榮：海外置業採5R及ARE法則
檳城近港 可發展成「亞洲溫哥華」
檳城近港 可發展成「亞洲溫哥華」