疫情重挫歐洲 PRADA削派息 新秀麗純利跌四成 上市以來首不派息

明報記者 蕭嘉聰

PRADA指出，公布財務報表時全球大流行病仍然持續，稱「考慮相關不確定因素有關的後果後」，建議派發0.02歐元股息，按年大減66.6%，同時亦低於市場預期的0.07歐元。業績方面，PRADA去年純利為2.56億歐元，按當前匯率計按年升24.5%，收益淨額為32.26億歐元，按當前匯率計增加2.7%。各個地區當中，中東及亞太區的銷售淨額錄得跌幅，其中亞太區按年減少1.7%至101.7億歐元，但仍是集團第二大市場。集團指出，受香港社會動蕩影響，亞太區零售渠道按固定匯率計償售額減少3.7%，不計及香港影響（即剔除香港現行及可比較期間的零售銷售淨售淨額），亞太區零售銷售淨額按固定匯率計上升2.9%。

PRADA又稱，今年初至1月底業務表現十分正面，但新型肺炎爆發影響增長趨勢，現時難以預測傳染病的發展，相信會對今年業績產生負面影響，將透過彈性供應鏈及精簡架構，實施全面應急計劃減輕有關影響。

新秀麗主席Timothy Charles Parker指出，集團去年經歷自2011年上市以來最重大的挑戰，營業額及盈利均承受沉重壓力。今年初的新冠肺炎觸發全球衛生緊急事故，對環球旅遊業造成衝擊，由於短期前景仍然不明朗，仍未知對集團本年度餘下時間的影響，董事會決定不派發股息，稱當疫症影響減退時，會恢復以往的慣例，建議每年向股東作出現金分派。集團去年同期派息0.0873美元。

新秀麗：短期前景仍不明朗

新秀麗全年純利按年減少44%至1.325億美元，銷售淨額亦減少4.2%至36.39億美元，每股基本盈利0.093美元。集團指出，疫情首先影響大中華地區，包括中國春節假期的高峰期時自營店暫時關閉，現時已蔓延其他重要市場，包括亞洲其餘地區、歐洲和北美洲，加上供應鏈受打擊，料今年首季及餘下時間將影響。