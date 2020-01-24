瑞銀一周兩降中國GDP增長預測至1.5%

【明報專訊】新冠肺炎疫情擴大至全球，加上周初中國公布首兩個月經濟數據遠遜預期，瑞銀在一周內兩度調整全年中國GDP預測，由上周三估計的4.8%，大削至昨日宣布的1.5%。瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤在報告中表示，1.5%的增長已計及第二季至第四季所釋放的需求，以及工廠全面復工的正面影響，亦考慮了規模相當於超過2% GDP的財政政策支持、貨幣信貸政策進一步寬鬆等因素。而上周她才將全年GDP增速由5.4%降至4.8%。
汪濤指出，貨幣政策雖有助於確保企業和市場平穩運作，但對於紓緩疫情和外遊限制影響的作用比較有限。現時中國有兩大因素拖累經濟增速，一是內地全面停工，重創今年首兩個月的經濟活動，即使現正加速復工，但3月經濟活動仍未完全恢復常態，首季GDP增速恐大幅低於預期。
標普再降中國今年GDP增長預測至2.9%
另因素是疫情向全球蔓延，環球經濟惡化，或拖累中國經濟恢復步伐，隨着歐美經濟的負面影響浮現，需求或大幅轉弱，影響中國出口。就算在較樂觀情景下，今年中國經濟增長亦不太可能超過3%。
除了瑞銀，標普也繼月初之後昨日再下調中國今年GDP增長預測，由4.8%大幅下調1.9個百分點至2.9%。標普今年已三度下調中國全年GDP預測。