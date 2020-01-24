瑞銀一周兩降中國GDP增長預測至1.5%

汪濤指出，貨幣政策雖有助於確保企業和市場平穩運作，但對於紓緩疫情和外遊限制影響的作用比較有限。現時中國有兩大因素拖累經濟增速，一是內地全面停工，重創今年首兩個月的經濟活動，即使現正加速復工，但3月經濟活動仍未完全恢復常態，首季GDP增速恐大幅低於預期。

標普再降中國今年GDP增長預測至2.9%

另因素是疫情向全球蔓延，環球經濟惡化，或拖累中國經濟恢復步伐，隨着歐美經濟的負面影響浮現，需求或大幅轉弱，影響中國出口。就算在較樂觀情景下，今年中國經濟增長亦不太可能超過3%。

除了瑞銀，標普也繼月初之後昨日再下調中國今年GDP增長預測，由4.8%大幅下調1.9個百分點至2.9%。標普今年已三度下調中國全年GDP預測。