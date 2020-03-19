昨失守百元關 花旗降目標28%

其餘手機股均急跌，瑞聲（2018）跌8.66%，通達（0698）及丘鈦（1478）跌19%及9.3%，小米（1810）跌4.24%。高盛認為，舜宇管理層對今年內鏡頭出貨量的預測雖然達按年15%增長，手機鏡頭則為10%增長，較該行預期高，不過，集團去年的運營成本比率卻因為研發費用增加而提高，因此高盛將舜宇目標市盈率由早前估計23倍降至20倍，同時下調目標價至130元。

摩根士丹利的報告則認為，由於新冠肺炎疫情走勢充滿不確定因素，手機鏡頭訂單恢復或要比預期慢。另外，該行認為，基於舜宇管理層就年內手機鏡頭的銷量指引，投資者或會感到驚訝。舜宇旗下客戶三星，其移動和網絡業務總裁高東真於昨在首爾舉行的股東大會上表示，隨着疫情有延長迹象，預計智能手機市場萎縮，唯獨是5G手機需求或增長。集團原先料今年消費電子市場會有小幅增長，但隨着疫情迅速蔓延，不確定性增加現已很難預測銷量。