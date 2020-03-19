外資連日淨流出A股 中金料近尾聲

一周以來日均淨流出達101億

中金指出，海外資金於2月底前仍然持續流入A股，1月及2月21日前的日均淨流入分別為24億元及27億元，但自2月22日則開始逐步流出，近期走資更明顯加快（見圖），上周三（11日）以來日均淨流出已達到101億元。

中金估計，在本輪資金波動或小於2008年，但大於過去10年波動的基準情形下，滬深港通北向淨流出的累計規模可能會達到800至1000億元左右，而北向資金目前從高位累計已淨流出約750億元，認為或逐步接近尾聲。中金又稱，雖然外資大幅流出，但中國市場估值偏低，在疫情控制相對領先及政策空間相對充足下，認為中期前景不宜過度悲觀。

法巴亦表示，北向外國投資者淨沽出120億美元（約931億港元）A股，導致年初至今的淨買入量持平，當中大部分是去年回報強勁的白馬股，包括平安保險及貴州茅台。

A股昨日同在午後倒跌，上證綜指收報2728點，跌1.83%，滬深300指數跌1.98%。