經濟

恒指挫近千點 失守長期升軌 市盈率逼歐債低位 夜期曾跌穿22000關

【明報專訊】美股期貨繼續左右港股走向，港股昨早低開206點後，早段跟隨美期回穩，曾升近百點至23,425點，不過美股期貨中午收市前開始滑落，午後更跌停牌，令恒指跌幅進一步擴大，最多跌逾千點，收市跌4.18%或971點，收報22,291點，再創逾3年低位，且跌穿2008年金融海嘯低位回升以來的長期上升軌（見圖）。分析指出，基金沽貨壓力強勁，現時增持股票為時尚早。

明報記者 歐陽偉昉

道指開市再跌逾千點，恒指夜期昨晚早段一度失守22,000點，低見21,615點，低水676點；。截至晚上12時，恒指夜期報22,034點，低水258點。國指昨日下跌4.51%報8800點，屬近4年以來低位；主板成交1661億元。雖然恒指日線昨日跌穿長期上升軌，不過周線和月線仍有機會收復在上升軌之上。

藍籌近全軍覆沒 電能無升跌

藍籌股除電能（0006）無升跌外，其餘全線下跌。油價跌穿26美元，三桶油捱沽，中海油（0883）跌7.16%，中石化（0386）跌7%，中石油（0857）跌5.33%。「ATM」齊重挫，騰訊（0700）績前急挫4.5%，阿里巴巴（9988）昨日收市價終於跌穿招股價，收報173元挫5.57%，全日成交高達103.81億元。而美團亦大跌8%至75.55元。吉利（0175）、創科（0669）及長實（1113）均挫逾8%。

瑞信：入市為時尚早

港股多輪大跌後，恒指預測市盈率已降至8.68倍，遠低於10年平均的11.51倍，亦接近2011年歐債危機時的水平（見圖）。瑞信全球首席投資總監Michael Strobaek發表報告，目前負面消息不斷浮現，上周股市被歷史性拋售令不確定性上升，受市場斬倉和減槓桿影響，未來數周仍會繼續震盪，投資者現時增持股票是為時尚早。

不過瑞信認為，環球央行一同穩定市場，股市進一步下行的風險有限，現金充裕、持倉少而承受劇烈波動的的長期投資者，可以開始建倉，可尋找科技和能源股份吸納，惟切忌過於進取，特別是使用槓桿買貨。

基金現金急升 逼海嘯水平

美國銀行上周進行調查，顯示投資者套現避險，基金的現金持倉比例平均升至5.1%，僅低於2008年金融海嘯時的5.5%，股票持倉出現創破紀錄跌幅。第一上海首席策略師葉尚志指，大型基金面對投資者贖回壓力，需要在不同市場沽貨，昨日連債券、黃金等避險資產一同下跌。加上投資氣氛低迷，因此昨日美股期貨下跌，連帶港股亦一同繼續尋底。葉尚志建議，待市場釋放套現壓力才再考慮入場。

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