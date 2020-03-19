銀行收緊按揭審批 航空零售員工高危

莊錦輝：有銀行拒絕航空業員工申請

報道引述星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，更多銀行已對從事高風險行業的按揭申請批核施予限制，更有一家銀行已經拒絕處理任何受僱於航空業員工之按揭貸款申請，但未有透露銀行名稱。他又指出，銀行或會對貸款人的財政狀况作「紅旗」記認，如僱員累積甚多的無薪假，銀行將會假設其受聘情況有風險，其薪金將被視為非經常收入而遭打折，然而若貸款申請人承做九成按揭，銀行將不考慮非經常收入。

莊又表示，如果貸款人的薪金以佣金為主，如保險代理或地產經紀等，部分銀行亦會關注其流動性水平及每月供款負擔，傳統上銀行僅需考慮其過去6個月的佣金來估計收入，而近期有銀行要求此類申請人提供過去12個月佣金收入證明，以評估其能否通過壓力測試及供款佔入息比率。

中原按揭：的士司機餐飲同受影響

中原按揭董事總經理王美鳳稱，今年初銀行對按揭貸款審批已趨保守，尤其是受疫情衝擊的行業的貸款審批更加謹慎，例如的士司機或餐飲業營運者。