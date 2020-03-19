長建派息增長歷年新低 料業務回報跌

手持逾120億現金 放眼大型收購

長建指，未來最大挑戰，在於2020年及往後數年，旗下多項業務進入新規管期，回報會較之前低。但是其手持現金達120.77億元，按年大增98.31%，創上市以來最高水平，加上負債淨額對總資本淨額比率低至13.5%，比去年降低3個百分點，因此會放眼龐大資本的大型收購，亦可夥拍長江實業（1113）及電能進行收購。電能亦表示，其淨現金水平穩健，流動資金充裕，足以支持進行大型策略性收購。同時，會伙同長建物色收購。

長建年內受惠於澳洲及中國業務的盈利輕微增長，帶動整體盈利微增，撇除受外幣波動的負面影響更按年增長6%。期內英國基建項目仍為主要盈利來源，因為再無2018年度的UK Power Networks的非現金收入，加上英鎊疲弱，因此提供溢利按年跌12.27%至只有46.3億元。

電能溢利貢獻25.6億元 減12%

由於集團減持電能2.05%權益，加上電能的英國業務盈利減少及受外匯影響，因此電能向長建提供溢利只有25.64億元，按年減少12%。澳洲業務即使受匯率影響，但是向長建提供的溢利貢獻仍然增長1%至20.83億元。

至於電能，期內手持現金降至48.76億元5年來最低水平，淨持現金由2018年的17.92億元，降至15.57億元；其流動資產淨額則由14.03億元，降至6.91億元。其英國業務基於匯率波動及UK Power Networks若干非現金收入不再入帳，因此溢利按年減少13.75%至34.89億元。

澳洲配電業務未受山火影響

香港方面，旗下港燈（2638）受去年新管制計劃協議影響，溢利貢獻只有7.77億元，按年減少23.67%。澳洲業務則受匯率疲弱影響，溢利輕微下跌0.42%至14.45億元，當地配電業務未受叢林大火影響。