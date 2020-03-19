摩通：三大業務發展符預期

籲增持 維持530元目標價

摩根大通指，上季營業支出和營運虧損超過市場預期，營銷支出達到67億元（人民幣，下同），該行預期高12％，一般及行政開支達到160億元，較預期高14％，而且聯營公司及合營公司造成虧損約13億元、淨財務成本則約28億元。

三大業務方面，摩根大通指，遊戲業務繼續加速增長；線上廣告增長率去年第三季觸底後反彈；金融技術和企業服務繼續保持強勁增長，利潤率不斷提高。摩根大通維持530元目標價，及增持評級。

該行亦列出騰訊多個下行風險，包括進一步加強遊戲監管、宏觀經濟持續放緩、無法連續推出熱門手遊、社交廣告收入增長慢過預期、視頻內容支出、由於競爭加劇，對新計劃例如雲和互聯網金融的投資高於預期。

遊戲監管經濟放緩成下行風險

此外，騰訊近年被詬病「不務正業」，大力投資其他公司換取收益，集團去年度其他收益淨額按年大增近兩成至196.89億元，而2018年則錄得167.14億元，按年減少17%。由於騰訊積極分拆業績上市，其上市投資公司權益公允價值亦急增，截至2019年底止金額達到4,198.18億元。