經濟

停播火箭隊賽事 累上季廣告收入跌24%

【明報專訊】去年6月起本港爆發反修列風波，同年10月初美國NBA休斯敦火箭隊總經理Daryl Morey在社交媒體Twitter發布一張圖片，上有「Fight for freedom，Stand with Hong Kong（爭取自由，支持香港）」，惹來內地各界炮轟，騰訊體育更一度暫停火箭隊的比賽直播與報道，集團披露，事件間接拖累上季度媒體廣告收入。

媒體廣告收入全年跌15%

騰訊指出，上季媒體廣告收入按年下降24%至39.51億元（人民幣，下同），全年則貢獻約154.80億元，按年下降15%，集團解釋，部分電視劇延期播映，以及NBA籃球賽事的廣告減少，對媒體廣告業務全年表現造成負面影響。

媒體廣告業務禍不單行，總裁劉熾平表示，疫情期間整體廣告穩步增長，但疫情對媒體廣告影響較大，現時社交及效果廣告佔整體廣告收入約80%，可分散廣告業務風險。

商戶轉攻線上廣告 分散風險

劉熾平解釋，媒體廣告與線下活動及廣告商推廣活動息息相關，線下活動在疫情時候基本上停頓，不過部分廣告商包括零售商、遊戲商及線上服務公司在期間轉投精力到線上廣告，變相助公司分散廣告業務風險。劉熾平表示，難以估計媒體廣告何時重拾增長，因為很多市場推廣公司剛復工，要更多時間才會重新投放更多資源。

相關字詞﹕復工 電視劇 廣告 火箭 社交媒體 騰訊

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