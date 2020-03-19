經濟

騰訊料疫情打擊今季支付廣告業務 上季度盈利遜預期 母公司股價曾瀉8%

【明報專訊】股王騰訊（0700）公布去年末季業績，期內收入增加24.8%至1057.67億元（人民幣，下同），略勝市場預期，純利按年增加51.7%至215.82億元，經調整純利為254.84億元，按年增加29.2%，兩者均低於市場預期；末期息每股派1.2港元，按年增加兩成。總裁劉熾平預告，近期肺炎疫情雖然帶動手遊等網上娛樂業務的用戶活躍度，但短期將打擊移動支付、媒體廣告、雲業務表現。

明報記者 李哲毅

騰訊昨日跌4.52%，收報334元。截至昨晚11時，騰訊美國預託證券（ADR）折合報335.78港元，較港收市微升0.53%，由大股東Naspers分拆所持騰訊股權上市的Prosus則曾大跌逾8%。騰訊三大業務板塊中，上季增值服務按年增長近兩成至523.08億元，當中手遊業務收入增長37%至逾260億元，增長創去年首季內地規管手遊後新高。

疫情谷用戶時長 復工後料回落

肺炎爆發對騰訊的影響，目前而言好壞參半，劉熾平表示，疫情帶動遊戲等線上內容產品的用戶時長增加，但近期用戶陸續正常上班，復工後影響開始減少。首席戰略官James Mitchell表示，復工後市民外出的活動選擇增加，遊戲、音樂、視頻、遊戲等熱度自然回落。

劉熾平又稱，線下移動支付交易額及收入在新春期間大幅下跌，但內地復工後交易量出現反彈，而且集團在其間減少移動支付的市場推廣費用，所以負面影響有限。問及線上交易增長能否彌補線下支付疲勢，Mitchell表示，現時微信支付日均超過10億宗交易，但只有少數是來自線上交易，例如旅遊、電商等。他又稱，2月及3月初大量店舖關門，消費者亦留在家中，打擊線下支付收入，但內地企業恢復辦工，線下支付出現明顯增長（substantial growth），近月財富管理及小額貸款產品維持健康增長。

遠程辦公醫療App用戶急增

劉熾平指出，部分客戶推遲雲服務項目落地時間，疫情不利媒體廣告今季表現，但遠程辦公及遠程醫療App的用戶數目急速增長。

內地企業安排員工在家工作，去年底才推出的騰訊會議日活躍帳戶數超過1000萬，企業微信的用戶量水漲船高，劉熾平直言，現時無意將騰訊會議及企業微信變現賺錢，會繼續投資完善產品。劉熾平表示，現時企業員工被逼留在家中，只能使用網上方案辦工，隨着內地企業復工，部分用戶離開平台，但事件成為機構營運數碼化的催化劑，估計日後更多企業會使用企業微信作內部溝通工具。

此外，騰訊昨日改以網上會議形式召開發佈會，意外令業績提早洩露。網上會議原訂昨午5時舉行，但最後延遲7分鐘才開始，當時騰訊仍未上載業績公告到聯交所網站，但一眾管理層照常朗讀簡報，當中包括財務數據，最終港交所在5時12分才刊出公告。

相關字詞﹕肺炎疫情 工作 騰訊（0700） 手遊 廣告 金融科技 旅遊 騰訊

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