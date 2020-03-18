銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小

銘基亞洲基金經理Tiffany Hsiao接受明報專訪時表示，小型股一般較少人持有，也意味在股市拋售潮時中，未有太多人沽貨，而且已上市的小型股融資渠道較佳，其所受疫情影響較小。她又認為，在中央「放水」情况下，內地中小企流動性只是短暫問題，不會帶來長線危機，挑戰反而來自股票技術層面。

全中國大概有超過4000萬家中小企，新冠狀病毒肺炎無疑帶來一定打擊。她估計，隨中央政府減稅、減息和放貸到中小企，預料中小企業務於第二季逐步回復，而且商廈業主等亦同時提供減租，相信有利捱過困境。

疫情令中央增加健康護理投入

她指中小企指數僅有4000隻股票 ，意味僅有相對最大型的0.01%中小企上市，這些公司一般有較佳的融資渠道，相對較未上市同行所受影響較小。

話雖如此，疫情打擊下，本身面對流動性問題的中小企面對難關較大。惟相比起2015年，中央放水方式大幅改變，由「大水漫灌」改為針對式，而中小企正是其中重點領域，特別面對流動性短缺和高槓桿問題。Tiffany認為當流動性突然緊張時，高槓桿水平便非常危險，但目前情况下中央透過財政和貨幣政策放水以減低這個風險，相信這只是一個短暫問題。

疫情的確影響供應鏈及服務，但不會影響長期需求，只要長期需求不受影響，流動性危機不會帶來持續負面危機。她又相信今次危機後，中央需要增加健康護理投入，以及制定勞動力應急計劃，如推動遠程辦公和自動化減少勞動力，相關行業會受惠於疫情發展。

疫情後上市中小企市佔率更大

「由2015年起至今，中國中小型股面對的挑戰由基本面，已轉為更多到股票技術層面。」她解釋，即使近年中國企業受中美貿易戰威脅，但中小型公司以本地市場為主，影響有限。反而有兩大技術因素不利於中小型股，其一為由2015年至今，內地已有太多中小型股IPO，但小型機構投資者不足，供需不平衡使這些公司難以重估。其二是大部分外資都透過被動型ETF進入中國市場，而一般ETF只包括大型股，故外來資金自不會分配流入到中小股。惟她相信，隨着愈來愈多外資加大中國投資，以上兩大不利因素將會逆轉。

中小型股走勢向來較為波動，要捕捉入市時機不容易，Tiffany的基金自有一套選股策略。基金除了由下而上選股，同時也採用由上而下的管理方式。她指基金會衡量股票的多種風險狀况，如會尋找在顛覆性轉變中脫穎而出的公司。由上而下則尋找出明日冠軍，並在較早期率先買入，不會於擁擠交易（Crowded Trades）時投資，同時使基金的波動低於大市。基金同時會透過多元化投資組合分散風險，不集中於任何一個主題。她相信基金的選股方式，組合內的公司經歷今次危機後會比以往更強壯，估計這些公司在今次疫情中可取得更多市佔率。

看好軟件半導體和生物科技板塊

銘基亞洲中國小型企業基金直至2月底，回報達到13.35%，大幅跑贏指數以至不少股票基金。基金以投資30億美元市值下的小型股為主，健康護理、資訊科技、工業和消費股等為重倉行業。在眾板塊中Tiffany認為軟件、半導體和生物科技股具吸引投資機會。她稱軟件對內地消費及服務業十分重要，而企業為了使員工提高生產力，軟件是重要一環。而且企業也希望收集數據，作為決策依據提升商業策略，這些數據收集及分析也倚賴軟件產生。

半導體股方面，她稱內地的半導體進口量為石油兩倍，為內地最大的進口商品，進口佔其半導體需求八成，但認為這狀况難以持續下去。她認為半導體為內地數碼經濟的支柱，甚至形容為「新石油」，沒有半導體則沒有互聯網和移動支付等。同時由於內地發展數碼經濟，更難出口半導體到外國，帶動內地建立自身的半導體生態系統，正創造龐大潛在市場，同時提供不少選股機會。

內地及亞洲生物科技行業發展同樣蓬勃，Tiffany相信與人類間DNA差異有關係。她解釋，內地生物科技公司要研發對亞洲人更有效的藥物，皆因高加索與亞洲人的DNA有差異，意味兩者發病率差異大，甚至人體結構亦略有不同。而現時很多先進藥物，都與修復體內DNA突變有關，但大多數外國公司，往往都是針對預防當地疾病。而中國生物科技公司則專注研究亞洲流行的肝癌和胃癌，這對白人而言卻為較少有病例。隨更多一流科學家回到中國，以針對研究亞洲流行的癌症，相信生物科技在區內有更大市場。

王俊騏 明報記者

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