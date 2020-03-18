鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%

成交價較叫價低7%

據悉，鄧成波是於2013年透過「買殼」購入單位，當時作價約8780萬元，持貨7年，轉手帳面獲利500萬元，賺幅僅約6%。

二手豪宅市場新錄蝕讓成交，市場消息指出，九龍站天璽星鑽璽一個實用面積555方呎D室兩房戶，原業主最初叫價2620萬元，最新以2000萬元「賣殼」售出，累積減價620萬元或24%，實呎36,036元。

天璽業主「賣殼」離場損手200萬

代理指出，原業主於2018年「買殼」購入，當時作價約2200萬元，持貨約兩年，現帳面蝕約200萬元或約9%。

公營房屋方面，大圍居屋富嘉花園有3房戶以新高價易手。市場消息指出，上述富嘉花園1座低層G室，實用面積589方呎，於自由市場以860萬元成交，實呎14,601元，成交價為屋苑新高。資料顯示，屋苑3座高層L室，曾於去年11月去852萬元易手，而新成交價就將紀錄再推高8萬元或0.9%。原業主2010年以326萬元（已補地價）購入，持貨10年，帳面賺534萬元或1.6倍。

富嘉花園3房新高價易手

另一方面，將軍澳居屋裕明苑新近有2房戶，以616萬元於自由市場易手，成交呎價為屋苑近一年新低紀錄。

裕明苑兩房呎售1.13萬 一年低位

世紀21物業分行經理魏仕良表示，上述裕明苑裕昌閣高層13室，實用面積541方呎，屬2房間隔外望山景，原業主去年10月以700萬元於自由市場放盤，累減84萬元或12%後，以616萬元獲區外首置買家承接，實呎11,386元，成交呎價為屋苑近一年低位；原業主2010年7月以237.3萬元（已補地價）購入單位，持貨近10年，帳面獲利378.7萬元，物業期內升值1.6倍。