經濟

香港地產

鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，繼續有資深投資者沽貨離場。市場消息指出，由「舖王」鄧成波持有的南區華景園1座高層A室，連3個車位早前開價1億元放售，新近以約9280萬元「賣殼」售出，成交價比叫價低7%，以單位實用面積2482方呎計，實呎約37,389元，較去年同座向、高數層B室成交實呎約38,779元低約3.6%。

成交價較叫價低7%

據悉，鄧成波是於2013年透過「買殼」購入單位，當時作價約8780萬元，持貨7年，轉手帳面獲利500萬元，賺幅僅約6%。

二手豪宅市場新錄蝕讓成交，市場消息指出，九龍站天璽星鑽璽一個實用面積555方呎D室兩房戶，原業主最初叫價2620萬元，最新以2000萬元「賣殼」售出，累積減價620萬元或24%，實呎36,036元。

天璽業主「賣殼」離場損手200萬

代理指出，原業主於2018年「買殼」購入，當時作價約2200萬元，持貨約兩年，現帳面蝕約200萬元或約9%。

公營房屋方面，大圍居屋富嘉花園有3房戶以新高價易手。市場消息指出，上述富嘉花園1座低層G室，實用面積589方呎，於自由市場以860萬元成交，實呎14,601元，成交價為屋苑新高。資料顯示，屋苑3座高層L室，曾於去年11月去852萬元易手，而新成交價就將紀錄再推高8萬元或0.9%。原業主2010年以326萬元（已補地價）購入，持貨10年，帳面賺534萬元或1.6倍。

富嘉花園3房新高價易手

另一方面，將軍澳居屋裕明苑新近有2房戶，以616萬元於自由市場易手，成交呎價為屋苑近一年新低紀錄。

裕明苑兩房呎售1.13萬 一年低位

世紀21物業分行經理魏仕良表示，上述裕明苑裕昌閣高層13室，實用面積541方呎，屬2房間隔外望山景，原業主去年10月以700萬元於自由市場放盤，累減84萬元或12%後，以616萬元獲區外首置買家承接，實呎11,386元，成交呎價為屋苑近一年低位；原業主2010年7月以237.3萬元（已補地價）購入單位，持貨近10年，帳面獲利378.7萬元，物業期內升值1.6倍。

相關字詞﹕二手成交 裕明苑 富嘉花園 天璽 華景園

上 / 下一篇新聞

美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
為降風險 A股推遲「入富」
為降風險 A股推遲「入富」
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
拆息三連升 H按息重回封頂位
拆息三連升 H按息重回封頂位
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
貿發局首季出口指數見新低
貿發局首季出口指數見新低
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
諾誠健華傳上限8.95元定價
諾誠健華傳上限8.95元定價
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
閱文去年多賺兩成 疫情影響正面
閱文去年多賺兩成 疫情影響正面
大酒店預警 首季錄虧損
大酒店預警 首季錄虧損
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
嘉里建設去年本業多賺61%
嘉里建設去年本業多賺61%
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
菲律賓成首個停市國家
菲律賓成首個停市國家
美航空業向白宮求救 尋4680億支援
美航空業向白宮求救 尋4680億支援
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
財團茶果嶺申建5643伙住宅
財團茶果嶺申建5643伙住宅
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小