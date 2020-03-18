財團茶果嶺申建5643伙住宅

處臨海位置 私宅佔不足6%

今次提出有關發展方案的財團，包括茶果嶺鄉民聯誼會及萬彩國際有限公司；申請人建議，把茶果嶺村一幅49.6萬方呎地皮（包括46.8萬方呎政府地皮），改劃成綜合住宅發展，附設零售及政府、機構或社區設施和保育歷史建築，住宅部分佔約243萬方呎樓面，另有12.6萬方呎非住宅樓面（當中包括4幢歷史建築）。

據申請文件所見，茶果嶺村目前仍有34個私人建屋地段，萬彩國際直接或間接持有當中逾22個地段，佔約1.8萬方呎，成立於1976年的茶果嶺鄉民聯誼會，將重建過程中協調發展商與村民的溝通，避免發生衝突。

在該計劃之中，以公營房屋佔大比數，計劃興建的7座住宅大樓，樓高29至41層，建築高度為主水平基準以上100至123米，有5座為公營房屋，涉約222萬方呎樓面，可提供5319伙，佔整個計劃單位數目94.3%，預料可容納1.58萬人口。私營單位涉約21萬方呎樓面，只提供約324伙，佔整個計劃單位數目5.7%；儘管私營單位面積及單位數目遠較公營房屋少，但私營部分就位於臨海位置。

94%屬公營房屋 料容納1.6萬人

值得一提的是，由於今次建議中，建築高度會比後方興建私樓及公營房屋的前茶果嶺高嶺土礦場為高，故有機會遮擋前茶果嶺高嶺土礦場景觀。

另一方面，政府重推工廈活化後，接獲不少申請，其中位於旺角弼街18號的九龍企業有限公司大廈，獲財團申請改裝成辦公室、商店及服務行業及食肆用途；項目佔地約2824方呎，呈長條形佈局，以地積比約4.58倍計，涉樓面約1.29萬方呎。